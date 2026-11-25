Camera Deputaților a aprobat, miercuri, înființarea unei comisii parlamentare de anchetă care să verifice posibila folosire a mașinilor și a personalului SPP pentru transportul invitaților la nunta fiicei fostului premier Ilie Bolojan. Inițiativa aparține deputatului neafiliat Dumitru Coarnă. PNL și UDMR au anunțat că nu vor desemna reprezentanți în această comisie.

Proiectul a fost adoptat cu 146 de voturi „pentru”, 98 „împotrivă” și opt abțineri. Cinci deputați nu și-au exprimat votul.

Dumitru Coarnă a intrat în Parlament, în mandatul anterior de deputat, pe listele PSD, apoi s-a mutat la grupul AUR, iar mandatul actual a fost obținut pe listele SOS România, iar din martie 2025 este deputat neafiliat. El este fost sindicalist din Sindicatul Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual (SNPPC).

Deputatul Dumitru Coarnă a depus la Secretariatul General al Camerei Deputaților solicitarea de înființare a comisiei parlamentare, care are ca obiect verificarea eventualei utilizări a mașinilor și angajaților Serviciului de Protecție și Pază pentru transportul invitaților la nunta fiicei lui Ilie Bolojan.

Demersul este susținut de 70 de deputați, cei mai mulți dintre ei fiind membri PSD. Printre semnatari se numără și parlamentari AUR, SOS România, precum și deputați neafiliați.

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Luni, plenul Camerei Deputaților a aprobat proiectul de înființare a comisiei de anchetă pe articole, votul final fiind programat pentru miercuri.

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a anunțat luni că liberalii nu vor desemna reprezentanți în comisie, motivând că proiectul încalcă regulamentul parlamentar.

„Acest proiect este în contradicție cu prevederile regulamentare privind constituirea unei comisii de anchetă”, a declarat Gabriel Andronache.

O decizie similară a fost anunțată și de UDMR. Liderul deputaților formațiunii, Szabo Odon, a precizat că nici partidul său nu va desemna un reprezentant în comisie, invocând aceleași considerente.

Editor : A.P.