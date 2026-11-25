Camera Deputaților dezbate miercuri, de la ora 10:00, moțiunea simplă depusă de 71 de parlamentari PNL și USR împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Acesta este acuzat de gestionarea deficitară a sistemului sanitar, întârzieri la plata concediilor medicale și pierderea unor fonduri din PNRR pentru spitale. Rogobete susține că moțiunea ar fi fost scrisă de fostul ministru Vlad Voiculescu și promite să răspundă cu „documente, cifre și fapte”.

Moțiunea, intitulată „Un pacient nu poate înghiți un tabel, un spital nu se construiește cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumați-vă eșecul politic”, a fost depusă săptămâna trecută.

Semnatarii susțin că ministrul este mai preocupat de propria imagine decât de problemele sistemului sanitar, inclusiv de lipsa unor medicamente esențiale.

„Ministrul PSD Alexandru Rogobete (...) transferă răspunderea, cosmetizează rezultatele și tratează semnalele pacienților ca pe o problemă de imagine”, precizează comunicatul USR.

Critici privind bugetul și plata concediilor medicale

PNL și USR îl acuză pe Rogobete de construirea deficitară a bugetului Sănătății pentru 2026 și de acumularea unor restanțe de 4,7 miliarde de lei pentru concediile medicale.

Parlamentarii susțin că alocarea de 8,3 miliarde de lei anunțată la rectificarea bugetară ascunde aceste datorii și cer un calendar clar pentru achitarea lor.

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Inițiatorii moțiunii reclamă absența unui mecanism funcțional de raportare a medicamentelor lipsă și susțin că platforma medicamentelipsa.ms.ro, utilizată de pacienți și profesioniști, nu mai funcționează.

Aceștia critică reacția ministrului în cazul unei paciente oncologice care nu a găsit un medicament necesar tratamentului.

„Un instrument de ascultare a pacienților a fost lăsat să cadă”, afirmă semnatarii.

Concursuri anulate și fonduri pierdute pentru spitale

PNL și USR critică anularea concursului pentru 16 posturi de director general în cadrul caselor de asigurări de sănătate, cu două zile înainte de proba scrisă. Parlamentarii cer publicarea rezoluției ministrului care ar fi stat la baza suspendării procedurii.

Totodată, aceștia îl consideră pe Rogobete responsabil pentru pierderea unor fonduri din PNRR destinate spitalelor.

Potrivit moțiunii, din cele 27 de spitale prevăzute inițial pentru finanțare prin PNRR au mai rămas doar opt. Trei proiecte au fost eliminate, iar altele au fost transferate către alte programe sau finanțări.

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Rogobete: „Moțiunea pare să fi fost scrisă mai întâi pe Facebook”

Ministrul Sănătății a respins criticile și a susținut că documentul ar fi fost redactat de fostul ministru Vlad Voiculescu, acuzație pe care a făcut-o publică marți.

„Această moțiune pare să fi fost scrisă mai întâi pe Facebook, în postările lui Vlad Vasile Voiculescu, în care mă atacă în mod abject, minte prin omisiune și manipulează informațiile”, a scris Rogobete pe rețeaua de socializare.

Ministrul i-a criticat pe parlamentarii semnatari, afirmând că aceștia ar fi preluat acuzațiile fostului ministru.

Rogobete susține că sistemul sanitar are nevoie de soluții, nu de „spectacol politic și de reglări de conturi”.

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El a făcut referire și la achizițiile de vaccinuri din perioada pandemiei, întrebând cine își va asuma datoria de un miliard de euro.

„Nu confundați răbdarea mea cu slăbiciunea!”, a transmis ministrul.

Editor : A.P.