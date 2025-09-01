Camera Deputaților și-a ales noua componență a Biroului permanent. Lista completă a celor desemnați
Camera Deputaţilor şi-a ales, luni, în deschiderea sesiunii parlamentare, noua componenţă a Biroului permanent. Natalia Intotero este vicepreşedinte al Camerei, în locul lui Daniel Suciu, din partea PSD. Raluca Turcan a fost înlocuită cu deputatul PNL Adrian Cozma.
Alegerea noului Birou Permanent al Camerei Deputaţilor a avut loc în prima şedinţă din cadrul celei de-a doua sesiuni ordinare, potrivit News.ro.
Vicepreşedinţi sunt:
Natalia Elena Intotero (PSD)
Gianina Şerban (AUR)
Adrian Felician Cozma (PNL)
Cătălin Drulă (USR)
Secretari sunt:
Silvia Claudia Mihalcea (PSD)
Patricia Simina Arina Moş (PNL)
Oana Murariu (USR)
Ovidiu Victor Ganţ (Minorităţi)
Chestori în noua sesiune parlamentară sunt:
Romeo Daniel Lungu (PSD)
Mitică Marius Mărgărit (PSD)
Florin Bogdan Velcescu (AUR)
Magyar Loránd Bálint (UDMR)
Preşedintele camerei Deputaţilor este Sorin Grindeanu, acesta fiind ales pentru un mandat de 4 ani, la începutul legislaturii.