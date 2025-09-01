Camera Deputaților și-a ales noua componență a Biroului permanent. Lista completă a celor desemnați

Camera Deputaţilor şi-a ales, luni, în deschiderea sesiunii parlamentare, noua componenţă a Biroului permanent. Natalia Intotero este vicepreşedinte al Camerei, în locul lui Daniel Suciu, din partea PSD. Raluca Turcan a fost înlocuită cu deputatul PNL Adrian Cozma.

Alegerea noului Birou Permanent al Camerei Deputaţilor a avut loc în prima şedinţă din cadrul celei de-a doua sesiuni ordinare, potrivit News.ro.

Vicepreşedinţi sunt:

Natalia Elena Intotero (PSD)

Gianina Şerban (AUR)

Adrian Felician Cozma (PNL)

Cătălin Drulă (USR)

Secretari sunt:

Silvia Claudia Mihalcea (PSD)

Patricia Simina Arina Moş (PNL)

Oana Murariu (USR)

Ovidiu Victor Ganţ (Minorităţi)

Chestori în noua sesiune parlamentară sunt:

Romeo Daniel Lungu (PSD)

Mitică Marius Mărgărit (PSD)

Florin Bogdan Velcescu (AUR)

Magyar Loránd Bálint (UDMR)

Preşedintele camerei Deputaţilor este Sorin Grindeanu, acesta fiind ales pentru un mandat de 4 ani, la începutul legislaturii.

