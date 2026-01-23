Cancelaria premierului anunță licitație pentru 19 mașini în leasing operaţional. Costurile și durata contractului

Cancelaria prim-ministrului anunţă licitaţie pe SEAP pentru furnizarea a maxim 19 autovehicule prin servicii de leasing operaţional. Valoarea totală estimată a acordului-cadru este de 2.188.800 lei. Este vorba despre autovehicule categoria N1 - caroserie de tip SUV/pick-up cu cabină dublă complet închisă, cu destinaţie mixtă şi arhitectură închisă.

Acordul-cadru va fi încheiat pe 36 de luni, iar Cancelaria prim-ministrului nu va dobândi proprietate asupra autovehiculelor.

„Leasingul operaţional este o variantă în care bunul este utilizat pe o perioadă determinată, iar la finalul contractului acesta este returnat locatorului (proprietarului). Acest tip de leasing este adesea folosit pentru echipamente şi vehicule, fără obligaţia de cumpărare la final. Costurile de întreţinere şi alte servicii pot fi incluse în contract”, prevede anunţul citat de Agerpres.

Se menţionează că, în prezent, în cadrul Cancelariei îşi desfăşoară activitatea un număr de 14 demnitari - respectiv 3 secretari de stat şi 10 consilieri de stat, precum şi directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat. Drept urmare, este necesar un număr de cel puţin 14 autovehicule care să fie puse la dispoziţia acestora, reiese din anunţ.

„Totodată, pentru activitatea curentă a cabinetului şefului Cancelariei Prim-Ministrului este necesar un număr de cel puţin un autovehicul. Acest autovehicul trebuie să asigure desfăşurarea activităţilor specifice ale cabinetului. De asemenea, pentru realizarea în bune condiţii a activităţii întreprinse de structurile de specialitate de la nivelul Cancelariei, respectiv activitatea de gestiune economico-administrativă, protocol şi comunicare, prezenţă la termenele de judecată, la Trezorerie pentru efectuarea plăţilor specifice, de transport la instituţii publice pentru obţinerea anumitor avize sau şedinţe de lucru sau interinstituţionale ş.a.m.d., este necesar un număr de cel puţin 4 autovehicule”, se arată în anunț.

Potrivit acestuia, categoria N1 de autovehicule nu intră sub incidenţa O.U.G. nr. 52/2025 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru stabilirea unor măsuri privind implementarea programelor naţionale din domeniul lucrărilor publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare.

Ofertantul trebuie să demonstreze că a furnizat autovehicule, prin activitate similară, a căror valoare cumulată a fost de minimum 729.600 lei fără TVA, la nivelul unuia sau a maxim 3 contracte, activităţi duse la bun sfârşit în cursul ultimilor trei ani.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 23 februarie.

