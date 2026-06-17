Deși a prezentat programul de guvernare cu doar o zi înainte ca președintele Nicușor Dan să anunțe desemnarea lui Adrian Veștea drept premier, Eugen Tomac a susținut că sâmbătă avea peste 200 de voturi, dar lua în calcul scenariul de a nu trece de votul parlamentarilor. Fostul premier desemnat a afirmat că a vorbit cu șeful statului. „Mi-a explicat care sunt reținerile domniei sale cu privire la traseul pe care mi l-am asumat în mod absolut responsabil. Am înțeles rațiunea pentru care consideră că un lider politic care are capacitatea de a forma o majoritate solidă, care să reflecte acest suport și în Parlament, poate fi o soluție mai bună”.

„Noi luam în calcul inclusiv formula de a nu reuși în Parlament. În momentul în care am văzut că partidele politice PNL și USR sunt inflexibile în ceea ce privește oferta ultimă pe care am făcut-o, și anume aceea de a discuta fiecare membru propus în lista de miniștri în cabinetul pe care l-am format. În momentul în care am văzut că pur și simplu nu există niciun fel de flexibilitate pentru a încerca să depășim acest moment, evident că luam în calcul acest scenariu, că mergem în Parlament și nu reușim să întrunim toate voturile.

Opțiunea mea a fost să merg până la capăt în Parlament și acesta a fost obiectivul pe care mi l-am propus. Evident că momentul în care am observat că partidele sunt inflexibile și au dat acest semnal cât se poate de clar îmbrăcat în votul democratic pe care l-au obținut, evident că din discuțiile pe care le aveam atunci nu rămânea decât o singură opțiune: fie merg în Parlament și, evident, am toate partidele împotrivă, pentru că eu nu am acceptat să fac niciun fel de compromis, inclusiv formula de a încerca să vin pe ultima 100 metri cu modificarea cabinetului propus cu miniștri politici din anumite partide și așa mai departe, pentru că, evident, UDMR a insistat tot timpul pe această chestiune că nu poate susține un cabinet din care nu face parte.

În momentul în care am fost sigur că trebuie să merg în Parlament, îmi lipseau doar câteva voturi. În cursul zilei de sâmbătă aveam peste 200 de voturi. Cel mai important aspect însă pe care vreau să-l subliniez, că eu nu am fost dispus sub nicio formă să intru în negocieri netransparente, pentru mine a fost extrem de important să rămână în această logică a unui guvern cu membrii apolitici, pentru că așa a fost înțelegerea.

Simțeam că există riscul acesta de a nu trece prin Parlament și de a nu oferi o soluție absolut onorabilă pentru ieșirea din impasul în care ne aflăm. În momentul în care am văzut că șansele sunt foarte mici, am avut o discuție cu domnul președinte, mi-a explicat care sunt reținerile domniei sale cu privire la traseul pe care mi l-am asumat în mod absolut responsabil. Am înțeles rațiunea pentru care consideră că un lider politic care are capacitatea de a forma o majoritate solidă, care să reflecte acest suport și în Parlament, poate fi o soluție mai bună”, a explicat Tomac.

Întrebat cine i-a cerut să se retragă, având în vedere faptul că a susținut că va merge până la capăt, acesta a explicat: „Merg până la capăt în formula în care eram absolut optimist și sigur că partidele politice, așa cum știu eu și discut cu lideri politici din toate partidele din USR, din PNL, din PSD și, evident, cu foarte mulți neafiliați, gândiți-vă că din toți neafiliați din Parlament, cu excepția doi parlamentari, cu toată lumea am discutat și mi-au m-au asigurat că voi fi votat. Deci, perspectiva de a trece era destul de mare. Am sperat până în ultimul moment că decizia PNL va fi fiecare membru al Parlamentului să voteze cum consideră, tocmai pentru a ieși din blocajul în care eram. În clipa în care am constatat că această perspectivă de a trece cabinetul pe care l-am propus își pierde șansele, evident că am luat această decizie de a depune mandatul”.

Eugen Tomac a susținut că a aflat despre opțiunea Adrian Veștea sâmbătă seara. Întrebat dacă i-a cerut Nicușor Dan să facă un pas în spate, el a precizat: „Nu, nu. Am făcut o evaluare extrem de onestă cu privire la perspectivele pe care le avem în față. (...) Eu sunt un om extrem de responsabil și atent, calculat și evident că mi-aș fi dorit să merg în Parlament împreună cu toată echipa pe care am convins-o să-și asume această responsabilitate. Mi-am dorit să merg până la capăt pe această formulă, însă în clipa în care am constatat că numărul voturilor pe care îl pot obține nu-mi dă nicio șansă, evident că am luat această decizie de a depune mandatul și l-am informat pe președinte”.

Tomac a declarat că nu i-a informat pe liderii partidelor cu care a negociat că-și depune mandatul: „A fost decizia mea, pentru că decizia mea a fost să-mi asum această candidatură. A fost decizia mea de a-l informa pe președinte că cea mai potrivită soluție, în momentul de față, este să nu merg spre Parlament”.

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Editor : A.M.G.