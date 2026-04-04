Când ar putea AUR să depună moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Ce spune Petrișor Peiu despre susținerea PSD-ului

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, anunţă că partidul din care face parte este dispus să depună o moţiune de cenzură în fiecare sesiune parlamentară, subliniind că, în actuala sesiune, cel probabil acest demers va fi făcut în luna mai, după ce vor fi anunţate datele oficiale privind starea economiei.

„În fiecare sesiune a actualei legislaturi, noi am decis să depunem moţiune de cenzură. Momentul moţiunii de cenzură probabil că este cel care vă interesează. Acum, ca principiu, în săptămâna mare, în săptămâna luminată, nu prea cred că e normal să facem moţiuni de cenzură. Eu personal am anunţat şi am vorbit şi cu colegii, ar fi foarte interesant să avem această dezbatere a moţiunii de cenzură undeva pe 13 mai sau după, ziua în care vom avea oficial al treilea trimestru de scădere economică, adică deja criză în toată regula. Pentru că atunci se va comunica oficial de la Institutul Naţional de Statistică rezultatul pe primul trimestru. Acum rezultatul este anticipat, că toţi indicatorii care compun indicatorul ăsta global de creştere economică arată foarte prost pentru economia României pe primul trimestru”, a afirmat Petrişor Peiu sâmbătă, la Prima Tv, în emisiunea Insider Politic.

Întrebat dacă se aşteaptă ca social-democraţii să susţină moţiunea AUR, el a replicat: „Nu ştiu ce să spun”.

Reprezentantul AUR este de părere că PSD poate depune propria moţiune de cenzură, amintind că, în trecut, PSD a răsturnat prin moţiune, în Parlament, Guvernul condus, la acea avreme, de Sorin Grindeanu, actualul preşedinte al partidului.



„Părerea mea, că ei negociază. (...) Numirea şefilor parchetelor, respectiv şefilor celor două servicii de informaţii, SRI şi SIE. Şi cred că PSD-ul este cumva parte în această împărţire. Eu cred că nici nu concepe să nu obţină. (...) Cu certitudine vor ceva aici”, este de părere parlamentarul AUR, care crede că social-demcoraţii „aveau alte aşteptări de la coalitia pe care au constituit-o” şi „şi-au imaginat că vor avea un rol mai pregnant”.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că nu a negociat cu niciun parlamentar susţinerea, nici de la AUR, spre deosebire de alţii, şi că, în situaţii de criză, cum au mai fost, România a funcţionat şi cu guverne minoritare, el precizând că e posibil dar speră să nu se ajungă la această situaţie.

„Nu am negociat cu niciun parlamentar susţinerea, nici de la AUR, spre deosebire de alţii care discută cu parlamentari AUR”, a spus premierul Ilie Bolojan, la Europa FM, întrebat dacă şi-a negociat în Parlament o susţinere, în cazul unei moţiuni de cenzură.

