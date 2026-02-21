Administrația Prezidențială își intensifică eforturile pentru o eventuală întâlnire între președinții Nicușor Dan și Donald Trump. Deși șeful statului a participat la prima reuniune a Consiliului pentru Pace inițiat de președintele Statelor Unite, asta nu îi garantează și o întrevedere bilaterală cu Donald Trump. Tensiunile interne din țară, dar și alegerile parțiale din Statele Unite ar putea să-i țină liderului american agenda încărcată.

Dacă va merge Nicușor Dan - și mai ales când - la Washington, într-o vizită oficială în care să se întâlnească cu Donald Trump, este întrebarea care rămâne după această scurtă întâlnire pe care a avut-o președintele României cu oficiali americani la Consiliul pentru Pace. În aceste zile s-au purtat discuții, mai ales între doi dintre consilierii prezidențiali care s-a aflat la Washington și oameni din administrația lui Donald Trump, pentru a putea să faciliteze o astfel de vizită, spun surse politice pentru Digi 24.

Însă există două lucruri de care trebuie să se țină cont: în primul rând, programul lui Donald Trump. Acesta are un program destul de încărcat, spun lideri de la Washington. Pe de altă parte, sunt voci care spun că președintele Americii va fi destul de presat în perioada următoare cu ceea ce se întâmplă în SUA.

Deja, administrația Trump este criticată pentru faptul că președintele mai degrabă s-a axat pe politica externă și mai puțin pe politica internă. Mai sunt și alegerile de la jumătatea mandatului peste care trebuie să treacă Donald Trump și va vedea câtă forță mai are.

Prin urmare, o vizită ar putea să aibă loc undeva în această primăvară, ar fi cel mai bun timp, spun mai mulți specialiști.

Pe de altă parte, președintele României a spus de multe ori că de fiecare dată când merge într-o vizită oficială vrea să se axeze pe investiții. Avem nevoie de diplomație economică, adică oameni care să vină să investească în România și, desigur, Statele Unite ale Americii reprezintă un loc foarte important la acest capitol, crede el.

De aceea, din informațiile Digi24, în perioada următoare vor exista mai multe discuții la nivel de miniștri, la nivel de consilieri pentru a găsi această oportunitate de discuții.

Pe de altă parte, de exemplu, ultima oară când a fost Klaus Iohannis în Statele Unite ale Americii, vizita a fost anunțată cu șase zile înainte. Atât au avut la dispoziție administrația și ambasada să pregătească vizita președintelui. Deci ne așteptăm să fie destul din scurt anunțați reprezentanții Administrației Prezidențiale.

Consilierul prezidențial Marius Lazurca a spus pentru Digi24 că prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace „a fost remarcată”.

„Am avut posibilitatea să constat efectele pozitive ale prezenței președintelui Dan la acest eveniment. Oficiali americani mi-au confirmat nemijlocit că apreciază interesul pe care România, prin șeful statului, îl dă aceste inițiative a Statelor Unite sau inițiativelor în general ale Administrației Trump. Nu poate așadar exclude că din energia pozitivă pe care președinte le-a creat-o prin această prezență se vor naște și alte proiecte beneficii pentru România”, a adăugat el.

Editor : M.B.