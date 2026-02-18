Live TV

Exclusiv Când ar putea obține Guvernul banii reținuți din PNRR pentru pensiile magistraților. Bolojan: Trebuie să facem tot ce ține de noi

Data publicării:
comisia europeana
Foto: Profimedia Images

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la Digi24, că, după promulgarea proiectului de reformă a pensionării magistraților, Guvernul va continua dialogul cu Comisia Europeană privind obținerea celor 230 de milioane de euro reținuți din granturile PNRR aferente acestui jalon. Reforma avea termen de îndeplinire la sfârșitul lunii noiembrie, dar prim-ministrul spune că „trebuie să facem tot ce ține de noi pentru a recupera banii, care înseamnă investiții importante pentru România”. El estimează că o concluzie privind acest demers ar trebui să fie publică în câteva săptămâni.

„În condiții normale, proiectul ar trebui promulgat, iar în condițiile în care va deveni lege, primul lucru pe care îl vom face e să continuăm dialogul cu reprezentanții Comisie Europene, în așa fel încât să nu pierdem cei 230 de milioane de euro reținuți din granturile pe care România trebuia să le primească din fondurile europene. Aveam un termen de îndeplinire a acestui jalon la sfârșitul lui noiembrie, dar din cauza amânărilor CCR am depășit termenul și trebuie să facem tot ce ține de noi pentru a recupera banii, care înseamnă investiții importante pentru România. 

Acest lucru ar trebui să se întâmple probabil în 2-3 săptămâni după ce ar apărarea legea în Monitorul Oficial, deci pe finalul lunii februarie, începutul lunii martie”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Curtea Constituțională a României a decis miercuri că legea pensiilor de serviciu ale magistraților este constituțională și a motivat că dispozițiile legale asigură o tranziție graduală la noile condiții de vechime și vârstă pentru pensionare și că angajarea răspunderii Guvernului a respectat cadrul constituțional și principiile urgenței și necesității adoptării actului normativ. 

Comisia Europeană a transmis că „a luat act” de decizia Curții. Reprezentanții executivului european au subliniat că, în prezent, analizează cererea prin care România încearcă să salveze cele 231 de milioane de euro aferente cererii de plată numarul trei. 

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
2
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
dan mihalache
3
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
putin
4
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al...
Peisaj de iarnă în românia
5
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Digi Sport
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bancnote de lei
Ilie Bolojan: „Proiectul care vizează cumulul pensie-salariu va fi adoptat zilele următoare”. Ce prevede legea
BUCURESTI - BNR - BILANT 2024 ICCJ - 24 MAR 2025
Bolojan îl contrazice pe Isărescu: „Impozitarea progresivă nu este de actualitate”
ilie bolojan face declaratii
După victoria de la CCR, Ilie Bolojan anunță că vrea modificarea legilor și pentru celelalte pensii speciale, din luna martie
European Commission President Ursula von der Leyen gives an address on the Pact for the Mediterranean in Brussels
Comisia Europeană intensifică sprijinul pentru regiunile UE învecinate cu Rusia, Belarus și Ucraina. Măsuri în cinci domenii prioritare
Folder, judge's hammer on table
Curtea de Apel București întărește criticile aduse de CSM după decizia privind pensiile speciale: Un regres în statutul de independență
Recomandările redacţiei
nava transport gaze gnl gaz natural lichefiat sua
Viraj energetic la Viena: Austria vrea să reducă importurile de GNL...
File: Jefferey Epstein Court Case
Dosarele Epstein sugerează acte care ar putea fi considerate crime...
sediul comisiei europene
Comisia Europeană „a luat act” de decizia CCR privind pensiile...
Mugur Isărescu susține o conferință de presă.
BNR: O tentativă de fraudă tip deepfake utilizează imaginea...
Ultimele știri
Mark Zuckerberg va fi audiat în instanță, în SUA, într-un proces privind dependența tinerilor de rețele sociale
Ziua Națională Constantin Brâncuși 2026: Evenimente culturale organizate în București și în alte orașe din țară
Cine are șanse să o înlocuiască pe Christine Lagarde la șefia Băncii Centrale Europene: „bătălie” între un olandez și un spaniol
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe...
Fanatik.ro
Cum arată avionul cu care zboară Nicuşor Dan în SUA. Cât costă aeronava închiriată de la Ion Ţiriac
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
De ce nu fac nunta Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, deși au 5 ani de relație: ”Lucrurile sunt foarte...
Adevărul
Tensiuni în cercul apropiaților lui Putin. Un oligarh de top s-a plâns de izolarea totală a Rusiei
Playtech
Câți bani câștigă, de fapt, iubita lui Ilie Bolojan. Venitul lunar al asistentei medicale din Oradea
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A intrat în direct și Radu Naum nu s-a putut abține: ”Este de neiertat! Uitați-l”. Lăcătuș a intervenit: ”Ce...
Pro FM
Cum arată azi, la 53 de ani, Darren Hayes de la Savage Garden. În 2025 a suferit un accident care l-a lăsat...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
„Plantele zombie” din grădina lui Epstein. Noi documente sugerează interesul pentru o substanță care ar anula...
Newsweek
Grindeanu, noi informații despre ajutoarele la pensie din această primăvară. „Banii vor fi în buget”
Digi FM
Conacul lui Charlie Watts, scos la vânzare. Regretatul baterist de la The Rolling Stones a fost fascinat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poluarea aerului poate contribui în mod direct la apariţia unei boli grave. Cei care au suferit un AVC sunt...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Calista Flockhart și Harrison Ford, sărut romantic pe pista aeroportului. Căsătoriți de 15 de ani, la fel de...
UTV
Loredana Groza vorbește despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan. „Un bărbat care știe cum să...