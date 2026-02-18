Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la Digi24, că, după promulgarea proiectului de reformă a pensionării magistraților, Guvernul va continua dialogul cu Comisia Europeană privind obținerea celor 230 de milioane de euro reținuți din granturile PNRR aferente acestui jalon. Reforma avea termen de îndeplinire la sfârșitul lunii noiembrie, dar prim-ministrul spune că „trebuie să facem tot ce ține de noi pentru a recupera banii, care înseamnă investiții importante pentru România”. El estimează că o concluzie privind acest demers ar trebui să fie publică în câteva săptămâni.

„În condiții normale, proiectul ar trebui promulgat, iar în condițiile în care va deveni lege, primul lucru pe care îl vom face e să continuăm dialogul cu reprezentanții Comisie Europene, în așa fel încât să nu pierdem cei 230 de milioane de euro reținuți din granturile pe care România trebuia să le primească din fondurile europene. Aveam un termen de îndeplinire a acestui jalon la sfârșitul lui noiembrie, dar din cauza amânărilor CCR am depășit termenul și trebuie să facem tot ce ține de noi pentru a recupera banii, care înseamnă investiții importante pentru România.

Acest lucru ar trebui să se întâmple probabil în 2-3 săptămâni după ce ar apărarea legea în Monitorul Oficial, deci pe finalul lunii februarie, începutul lunii martie”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Curtea Constituțională a României a decis miercuri că legea pensiilor de serviciu ale magistraților este constituțională și a motivat că dispozițiile legale asigură o tranziție graduală la noile condiții de vechime și vârstă pentru pensionare și că angajarea răspunderii Guvernului a respectat cadrul constituțional și principiile urgenței și necesității adoptării actului normativ.

Comisia Europeană a transmis că „a luat act” de decizia Curții. Reprezentanții executivului european au subliniat că, în prezent, analizează cererea prin care România încearcă să salveze cele 231 de milioane de euro aferente cererii de plată numarul trei.

