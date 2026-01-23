Când ar urma să fie făcute numirile la conducerea SRI şi SIE. Ce spune Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi noaptea, că sunt şanse ca numirile la SRI şi SIE să se întâmple în următoarele săptămâni. Șeful statului a mai spus că, pentru o parte importantă de ambasadori, schimbarea se va produce în vară.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la Bruxelles, după Consiliul European, în ce etapă sunt negocierile politice pentru nominalizarea directorilor la SRI şi la SIE şi când ne putem aştepta să avem nominalizările şi votul în Parlament.

„Sunt şanse să fie în următoarele săptămâni”, a răspuns şeful statului.

Despre numirea unei noi garnituri de ambasadori, președintele a arătat că acest lucru se va întâmpla în vară, pentru că sunt oameni cu copii care sunt înscrişi la şcoală în ţările respective.

„Deci, pentru o parte importantă dintre ambasadori, schimbarea se va produce în vara acestui an. Sunt oameni care au făcut patru sau chiar cinci ani din mandat şi criteriile evident o să fie de profesionalism”, a mai arătat Nicușor Dan.

