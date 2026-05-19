Președintele UDMR, Kelemen Hunor, nu crede că vom avea un nou Guvern mai devreme de 10 iunie sau, cel târziu 15 iunie. „Trebuie să avem până la jumătatea lunii iunie. După aceea putem să ne apucăm și să ne certăm din nou,” a declarat Kelemen Hunos la Digi24.

„Eu cred că până în 10 iunie, 15 iunie, cel târziu, ar trebui să avem. Eu inițial credeam că putem să avem în ultima săptămână din mai, prima săptămână din iunie, dar nu cred că vom avea această posibilitate. Dar trebuie să avem până la jumătatea lunii iunie, ca să existe timp de 2 săptămâni sau 3 săptămâni, cu o sesiune extraordinară la începutul lunii iulie, să trecem acele proiecte care sunt necesare pentru a atinge jaloanele din PNRR. După aceea putem să ne apucăm și să ne certăm din nou. Prima dată trebuie să faci treaba,” a declarat Kelemen Hunor la Digi24.

Kelemen Hunor a spus că președintele Nicușor Dan va trebui, până la urmă, să nominalizeze o persoană care să accepte formarea unui nou Guvern, cu riscul de a cădea la votul Parlamentului. El a subliniat că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, pentru a gestiona jaloanele din PNRR.

