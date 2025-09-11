Când crede Nicușor Dan că va începe o creştere economică în România: „Nu mai există risc de a 'downgrada'”

Cel târziu la începutul anului 2027 va începe o creştere economică în România, a anunţat, joi, preşedintele Nicuşor Dan.

Acesta a admis că românii trec prin greutăţi din cauza reformelor economice.

„Trebuie să spunem că alternativa poate să fie mult mai rea, alternativa care se profila şi faţă de care, în momentul ăsta, eu consider că ne-am îndepărtat, nu mai există risc de a «downgrada», de a ieşi fondurile, de a veni FMI şi de a bloca cu totul economia. Asta era mult-mult mai rău pentru fiecare dintre români”, a spus şeful statului, la B1 Tv, potrivit Agerpres.

El a apreciat că va fi nevoie de aproape un an şi jumătate pentru redresare.

„Cel târziu la începutul anului 2027, va începe o creştere pe care România o va avea”, a afirmat Nicuşor Dan.

