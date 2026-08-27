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Video Când face Nicușor Dan desemnarea viitorului premier. „Nu văd susținere pentru un Guvern cu miniștri tehnocrați”

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Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Profimedia
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Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară, la Chișinău, întrebat când va face o nominalizare de premier, că urmează noi consultări cu partidele pe 1 septembrie, dând asigurări că „vom găsi o majoritate pentru un Guvern care să fie stabilă”. Întrebat despre varianta unui Guvern tehnocrat, șeful statului a spus că „este mult mai probabil unul cu miniștri politici”.

„După cele două nominalizări, am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie `al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern a fost investit în România`. Ăsta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală, și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un Guvern care să fie stabilă”, a spus președintele.

Întrebat dacă PSD poate avea propriul Guvern sau de ce e sigur că după 1 septembrie vom avea un nou Executiv, Nicușor Dan a răspuns: „Nu vreau să mă lansez acum, sunt multe ipoteze de lucru. Pe aceste ipoteze au fost nenumărate discuții cu toate părțile, dar înainte să venim cu nominalizare, nu cred că e util să facem discuția asta în spațiul public în acest moment”.

În ce privește un Guvern tehnocrat, președintele a spus că vede mai degrabă susținere pentru un Executiv cu miniștri politici.

„În acest moment nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Deci este mult mai probabil un Guvern cu miniștri politici”, a subliniat acesta.

Editor : C.L.B.

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