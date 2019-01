Când începe procesul MApN – Iohannis legat de prelungirea mandatului șefului Armatei

Curtea de Apel Bucureşti a stabilit pentru 29 ianuarie primul termen al judecării procesului în care Ministerul Apărării Naţionale solicită anularea decretului semnat de preşedintele Klaus Iohannis, prin care a fost prelungit mandatul şefului Statului Major al Apărării (SMAp), generalul Nicolae Ciucă.

Potrivit portalului instanţelor, MApN a depus acţiunea la Curtea de Apel Bucureşti la data de 11 ianuarie şi are ca obiect "anulare act administrativ+suspendare dec. nr.1331/28.12.2018".



MApN are calitatea de reclamant, iar Klaus Iohannis şi Administraţia Prezidenţială au calitatea de pârât.



Pe 28 decembrie 2018, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că a semnat un decret prin care îi prelungeşte mandatul generalului Nicolae Ciucă la conducerea Statului Major al Apărării.



Tot atunci, Iohannis preciza că nu a fost aprobată propunerea făcută de ministrul Apărării, Gabriel Leş, privind numirea generalului Dumitru Scarlat la şefia Statului Major al Apărării.



Ulterior, Ministerul Apărării a depus o plângere prealabilă la Administraţia Prezidenţială, prin care solicita revocarea decretului din 28 decembrie 2018.



Conform MApN, decretul semnat de preşedintele Iohannis încalcă dispoziţiile legale prevăzute în Legea 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, respectiv articolul 32, alineatul 5, conform căruia 'Şeful Statului Major al Apărării este militarul cu rangul de conducere cel mai înalt din armată, numit de preşedintele României, la propunerea ministrului Apărării, cu avizul prim-ministrului, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire cu până la un an'".



Oficialii MApN invocau un precedent juridic în materie, arătând că preşedintele României a prelungit mandatul Şefului Statului Major General în anul 2010, prin decretul nr. 882, având în vedere propunerea ministrului Apărării şi avizul prim-ministrului.



În data de 9 ianuarie, ministrul Apărării, Gabriel Leş, susţinea că decretul privind prelungirea mandatului lui Nicolae Ciucă "s-a făcut ilegal", adăugând că "instanţa este cea care va stabili" care este situaţia de drept.



"Am făcut o plângere prealabilă pentru a ataca acel decret, care din punctul nostru de vedere s-a făcut ilegal. Instanţa este cea care va stabili acest lucru. Nu ministrul Apărării doreşte schimbarea şefului Statului Major al Apărării, ci discutăm de o încetare a mandatului după patru ani de zile, cu posibilitatea prelungirii cu până la un an de zile. Experienţa pe care am urmărit-o în MApN, în ultimii 28 de ani - că s-a făcut o singură prelungire în toată această perioadă (...). S-a ajuns la încetarea unui mandat de drept dat de lege şi decizia mea a fost să nu prelungesc acest mandat, pe argumente cât se poate de obiective", declara Gabriel Leş.



Pe 14 ianuarie, preşedintele Klaus Iohannis a calificat drept un demers "inoportun" şi "riscant" contestarea în contencios a decretului privind prelungirea mandatului generalului Nicolae Ciucă la şefia Statului Major al Apărării.



"Am văzut că este foarte vocal acest ministru (al Apărării - n.r.) care nu a fost capabil să vină cu o propunere legală şi o ţine una şi bună. Sunt două aspecte. Propunerea pe care a făcut-o ministrul Apărării în CSAT nu a fost o propunere legală, în speţă a propus o persoană pentru două funcţii în aceeaşi şedinţă, ceea ce nu se poate. A doua chestiune pe care omite să o spună acest ministru PSD-ist este că, de fapt, nu a avut o propunere pentru şeful Armatei. Nu există nicio propunere a lui către mine sau cu o nominalizare a unei persoane care ar urma să ocupe această funcţie. Decizia pe care am luat-o atunci a fost singura posibilă şi corectă de a prelungi mandatul şefului Armatei în funcţie. Acum PSD este foarte supărat şi ministrul este foarte supărat că nu i-a ieşit jocul, asta nu schimbă absolut nimic", a spus şeful statului.



Preşedintele a adăugat că "pur şi simplu" propunerea ministrului Apărării a fost "nelegală".



"Propunerea ministrului a fost pur şi simplu nelegală, iar o propunere pentru şeful Armatei a lipsit pur şi simplu. Faptul că se adresează acum în contencios cu ierarhia militară mi se pare un demers inoportun, riscant. Generalul Ciucă este o persoană foarte respectată şi cu o poziţie importantă şi în cadrul preşedinţiei noastre şi în structurile militare europene şi în structurile militare NATO. Ce va gândi un înalt responsabil, de exemplu, din armata unei ţări cu care suntem aliaţi dacă află că ministrul Apărării merge în contencios să-şi conteste propriul şef al Armatei? Nişte acţiuni prost gândite de tip PSD-ist", a susţinut preşedintele.

