Exclusiv Când nu pot fi identificate dronele care traversează teritoriul României. Explicațiile ministrului Apărării, Radu Miruță

Foto: Profimedia Images

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta” difuzat duminică la Digi24, că România nu a doborât drone rusești până în acest moment, deși are capacitatea de a face acest lucru. Oficialul a explicat situațiile în care dronele care traversează spațiul aerian al României nu pot fi detectate de radar.

„Din informațiile pe care eu le am, România nu a doborât drone rusești până în acest moment. După fiecare atac am întrebat și mi s-a transmis, cu responsabilitatea militară a celor care transmit aceste informații, că România nu a fost în această situație până acum, dar există dispoziție dată piloților să doboare drone. Legea acoperă în acest moment și atacul de la sol”, spune ministrul Apărării, Radu Miruță.

Acesta a explicat motivele pentru care, în unele situații, autoritățile nu au putut identifica pe radar drone care traversau teritoriul aerian al României. 

„Eu mi-am propus prima oară să înțeleg niște limite. Ca olimpic la fizică, am cerut și eu harta cu radarele, cu formele de relief. Sunt situații în care dronele pot să nu fie văzute pe radar din două motive principale. Unu, anumite drone au o compoziție absorbantă și fasciculul emis de radar se absoarbe și nu se mai întoarce. Pentru a menționa poziția de unde s-a întors. Există anumite situații în care, în funcție de formele de relief, când e ca o căldare așa, undele se reflectă în forme de relief. Sunt porțiuni în care radarele fixe care există pe teritoriul României la altitudini foarte joase nu pot să prind așa ceva.  

Multe nu au scop direct de a intra în teritoriu, în spațiul aerian românesc. Ținta sunt porturile de pe malul celălalt al Dunării. Distanța e foarte mică, adică traversarea Dunării de o dronă s-ar face probabil în câteva secunde, nici atât. Noi nu putem sta cu mâinile în sân văzând dacă trece Dunărea sau nu trece Dunărea. Sunt niște analize militare în funcție de traiectoria pe care se deplasează, în funcție de viteza cu care se deplasează. Și se estimează dacă trebuie ridicate avioanele de vânătoare”, a explicat Miruță. 

Oficialul a precizat că România are la dispoziție și sisteme mobile anti-dronă, dar nu aeriene. 

