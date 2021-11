Când se va schimba premierul în guvernul PNL-PSD-UDMR. Ciolacu: Există o dată exactă

Marcel Ciolacu a explicat luni, după ședința cu social-democrații, cum va funcționa sistemul prim-ministrului prin rotație - mecanismul convenit de partidele din noua coaliție. Potrivit liderului PSD, peste un an și jumătate, mai exact în data de 25 mai 2023, premierul liberal își va da demisia, moment în care pică tot cabinetul și se revine în Parlament cu un nou program de guvernare și un nou prim-ministru, de data aceasta dat de social-democrați.

Întrebat dacă crede că PSD va mai avea șansa să dea varianta de premier peste un an și jumătate, Ciolacu a răspuns: „Eu sunt un om de bună credință. Cred că PSD trebuia să intre la guvernare și să își asume această intrare la guvernare pentru a stabiliza România. Întotdeauna cred în orice construcție politică, și alături de colegii mei, dar și alături de adversarii mei, și cred că această coaliție națională va ține cel puțin până în 2024”.

Marcel Ciolacu a anunțat că PSD și PNL au stabilit mecanismul de funcționare al viitorului executiv: „Există o dată exactă. 25 mai este data la care se va face rotația, prin Parlament. Premierul demisionează, cade tot cabinetul, apoi se vine iar în Parlament cu noul premier și un nou program de guvernare”.

El a adăugat că, împreună cu ceilalţi membri ai conducerii PSD, a luat decizia de a nu face parte din Guvern în acest moment.

„Este decizie politică pe care am luat-o împreună cu colegii mei. Am avut discuţii despre Guvern. După ce m-am sfătuit cu colegii mei, am luat această decizie”.

Cu toate acestea, Marcel Ciolacu a anunțat că marți își va depune candidatura pentru funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor. Potrivit acestuia, Florin Cîțu își va depune și el candidatura la șefia Senatului.

PNL și PSD au stabilit, luni, lista finală a miniștrilor pe care fiecare partid îi trimite în Guvernul Ciucă. Executivul va avea 20 de ministere la care se adaugă și funcția de secretar general al guvernului. PSD va avea nouă ministere și secretariatul general al guvernului, PNL va avea opt ministere și UDMR - trei. Liderii celor trei partide au stabilit un sistem de rotativă, în care intră premierul, ministerele „de forță” și ministerele avizatoare. Astfel, din vara anului 2023, premierul ar urma să fie de la PSD, partid care va prelua și ministerele Justiție și Interne, urmând ca liberalii să primească Finanțele și Apărarea.

