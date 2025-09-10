Live TV

Când se va termina criza bugetară, potrivit lui Nicușor Dan. Mesajul președintelui transmis la AmCham CEO Business Forum 2025

Președintele Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, la AmCham CEO Business Forum 2025, despre situaţia economică, că mesajul său este de stabilitate, apreciind că sfârşitul lui 2026 este, în opinia sa, capătul tunelului. Şeful statului a mai spus că România nu are un plan de ţară, în momentul ăsta, pentru că „nu vedem o emergenţă de reformă, de la nivelele medii şi de jos ale administraţiei”, dar a ţinut să precizeze că să precizeze că ”există voinţă de reformă”.

„Chiar dacă anumite lucruri s-au făcut în viteză, chiar dacă anumite lucruri se puteau face poate altfel, mesajul meu este de stabilitate. Şi 2026 va fi mai simplu, pentru că vom porni cu un buget care va fi adaptat realităţilor”, a spus preşedintele despre situaţia economică, potrivit News.ro.

Nicuşor Dan a mai declarat că „România, mediul economic, populaţia, vor fi în oarecare suferinţă, 2026”.

„Sfârşit de 2026 este, în opinia mea, capătul tunelului şi mă bucur că aţi menţionat OECD. Suntem în grafic, din nou toată lumea este aliniată pe acest obiectiv şi sfârşitul lui 2026 este un termen pe care noi toţi ni-l asumăm”, a subliniat preşedintele Nicuşor Dan.

„Legat de reforma statului, aveţi dreptate, România nu are un plan de ţară, în momentul ăsta. Deşi există bună intenţie în multe zone din administraţia publică din România, nu vedem o emergenţă de reformă, de la nivelele medii şi de jos ale administraţiei, şi atunci e foarte important ca în procesul de reflexie, despre cum să facem această reformă, mediul privat să fie implicat şi de asta dialogul cu dumneavoastră este foarte important”, a mai spus preşedintele, la AmCham CEO Business Forum 2025.

Şeful statului a ţinut să precizeze că „există voinţă de reformă”.

„Dacă ne uităm însă la cum, mai avem de luptat. Vreau să vă transmit optimismul meu pentru perioada şi pentru anii care urmează şi toată deschiderea de a lucra împreună”, a completat preşedintele.

Şeful statului s-a referit şi la parteneriatul strategic cu Statele Unite, care, spune el, rămâne esenţial.

„El este foarte bine conturat pe zona de securitate şi rămâne în sarcina noastră şi a dumneavoastră ca să îl consolidăm, să îl îmbunătăţim, să-l extindem pe partea economică”, a menţionat Nicușor Dan.

