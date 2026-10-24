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Exclusiv Când și în ce condiții ar putea crește salariile bugetarilor. Explicațiile noului ministru al Muncii despre legea salarizării

Data publicării:
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Florin Manole, ministrul Muncii / Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Legea salarizării, prevăzută pentru 2027 Cheltuieli cu salariile de 174 de miliarde de lei în 2027

Adoptarea noii legi a salarizării depinde de deciziile privind bugetul și de angajamentele României pentru controlul deficitului, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole. Oficialul spune că, deși estimările bugetare prevăd cheltuieli cu salariile de 166 de miliarde de lei în 2026 și 174 de miliarde în 2027, aceste cifre nu reprezintă angajamente privind majorarea cheltuielilor. Interviul integral poate fi urmărit în cadrul emisiunii În fața ta”, de la ora 14:00, exclusiv la Digi24.

Întrebat dacă legea salarizării unitare mai poate fi adoptată până la finalul anului și dacă România mai poate primi cele 700 de milioane de euro asociate acestui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ministrul a spus că proiectul nu poate fi o prioritate în următoarele luni.

„Nu poate fi adoptată într-o lună-două, din mai multe motive obiective”, a declarat Florin Manole.

Potrivit acestuia, Guvernul trebuie să se concentreze asupra rectificării bugetare și asupra pregătirii bugetului pentru anul 2027. Acesta nu presupune doar stabilirea unor cifre, ci și luarea unor decizii de politică publică.

„Când vorbesc despre faptul că bugetul este o prioritate, asta înseamnă, evident, că avem de luat niște decizii de politică publică referitoare la majorarea sau indexarea pensiilor, la ce facem cu alocațiile și la indexarea sau nu a altor beneficii sociale”, a explicat ministrul.

Legea salarizării, prevăzută pentru 2027

Florin Manole a adăugat că pe agenda Guvernului se află și măsurile pentru protejarea consumatorilor vulnerabili. El a amintit că România a primit, la finalul anului 2025, un împrumut preferențial de peste 500 de milioane de dolari de la Banca Mondială, una dintre condiționalități fiind adoptarea unei noi legislații privind consumatorul vulnerabil.

În acest context, ministrul a subliniat că există mai multe probleme urgente care trebuie rezolvate înainte ca legea salarizării să avanseze.

„Termenul propus de Guvern în programul de guvernare este 2027”, a precizat el, adăugând că nu a fost stabilită o lună anume pentru adoptarea actului normativ.

Întrebat dacă, în lipsa unui impact bugetar inclus în bugetul pentru 2027, legea ar putea fi adoptată în cursul anului viitor, dar aplicată abia din 2028, Manole a spus că acesta este un scenariu posibil, însă nu singurul.

„Se poate la fel de bine să fie adoptată la începutul anului 2027 și, chiar dacă nu există o prevedere în legea bugetului, să avem o rectificare pentru a doua jumătate a lui 2027”, a explicat ministrul.

Cheltuieli cu salariile de 174 de miliarde de lei în 2027

Ministrul Muncii a invocat estimările incluse în documentația bugetară pentru a arăta că statul are deja proiecții privind evoluția cheltuielilor în anii următori.

Potrivit cifrelor prezentate de Florin Manole, România a prevăzut cheltuieli cu salariile de 166 de miliarde de lei pentru 2026 și de 174 de miliarde de lei pentru 2027.

El a avertizat însă că aceste estimări nu trebuie interpretate ca un angajament privind creșterea cheltuielilor cu personalul bugetar.

„Vreau să fiu foarte prudent. Vă spun niște cifre care sunt publice, sunt oficiale, dar nu vreau să le perceapă cei care ne urmăresc ca pe niște angajamente că vom crește neapărat anvelopa de cheltuieli”, a declarat ministrul.

Acesta a explicat că diferența dintre ceea ce statul estimează că va cheltui în anii următori și ceea ce va cheltui efectiv depinde de mai mulți factori, inclusiv de angajamentele asumate față de Comisia Europeană, de regulile fiscale și de necesitatea menținerii deficitului bugetar sub control.

„O evoluție a cheltuielilor pentru salarizare, la fel cum avem și pentru pensii și pentru alte teme, există cu ani înainte, în legile prin care adoptăm bugetul”, a concluzionat Florin Manole.

Citește și: Florin Manole anunță prioritățile de la Ministerul Muncii: rectificarea bugetară, pensiile și salariul minim

Editor : C.A.

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