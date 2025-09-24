Live TV

Când va aproba Guvernul rectificarea bugetară. Bolojan: „Este destul de tensionată”

Data actualizării: Data publicării:
cabinetul ilie bolojan in sedinta de guvern
Foto: gov.ro
Din articol
„Am supracontractat sume importante”

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că proiectul de rectificare bugetară va fi pus în transparență decizională vineri, iar cel mai târziu marţea viitoare va fi adoptat într-o ședință de guvern. El spune că rectificarea este „tensionată” din cauza nivelului mare de investiții PNRR care sunt deja contractate.

„Un lucru important este rectificarea de buget. Această rectificare va fi demarată, practic, în cursul zilei de mâine şi cel mai târziu, vineri dimineaţa, va fi publicată în transparenţă decizională în vederea consultării, rectificarea de buget. Ea se va încadra în liniile pe care vi le-am prezentat şi va fi detaliată de domnul ministru Nazare imediat ce va fi comunicată public, precizând unde sunt sumele cele mai importante care sunt alocate şi care sunt mişcările financiare care sunt asigurate în urma acestei rectificări”, a anunţat premierul miercuri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Potrivit acestuia, cel mai târziu marţea viitoare, Guvernul ar urma să fie convocat într-o şedinţă extraordinară pentru aprobarea rectificării de buget, „în aşa fel încât să asigurăm plăţile curente, să completăm sumele necesare pe asistenţă socială şi în alte domenii, inclusiv o uşoară suplimentare pe componenta de investiţii”.

„Am supracontractat sume importante”

Premierul a precizat că această rectificare de buget este una „destul de tensionată”, din cauza investițiilor.

„Aşa cum ştiţi, am supracontractat sume importante pe proiectele din fondurile europene. Practic, ne-am dublat sumele care ne-au fost alocate în loc de puţin peste 20 de miliarde de euro granturi şi împrumut. Contractele semnate au fost de aproximativ 40 de miliarde de euro, dacă le spunem pe cele care au fost denunţate, deci acolo unde nu s-au semnat contractele. Asta înseamnă presiuni puternice pe buget atât anul acesta, cât şi anul următor şi pentru ca anul următor să putem aloca sume suplimentare pe componenta de investiţii, în principal pe supracontractările din programul PNRR, este nevoie să ne reducem cheltuiele de funcţionare şi practic toţi banii care vor fi economisiţi suplimentar anul viitor, prin reducere de cheltuieli, printr-o mai bună eficienţă, vor fi alocaţi finalizării acestor proiecte de investiţii din programul PNRR. Sunt sume, aşa cum v-am precizat, destul de importante, lucrări începute în foarte multe localităţi din ţară care ţin, de exemplu, de renovări de şcoli, dotarea acestora, componente de eficienţă energetică şi aşa mai departe”, a mai spus Ilie Bolojan.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Su-24M rusesc
1
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc...
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen
2
„Cel mai grav atac asupra infrastructurii”. Premierul danez reacționează după ce drone au...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
3
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
fugarul emil ganj
4
Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112...
FFM_6282
5
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
FOTO Au primit lovitura! Vestea despre ”bijuteria” de 117.000.000€ din București: ”Nu mai e valabil”
Digi Sport
FOTO Au primit lovitura! Vestea despre ”bijuteria” de 117.000.000€ din București: ”Nu mai e valabil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: „Nu mă gândesc la demisie acum. Dacă voi decide să...
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
Premierul Ilie Bolojan, conferință de presă la Palatul Victoria: Am...
Horaţiu Potra
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
guvern sedinta
Bolojan anunță procentul de tăiere a subvențiilor pentru partide...
Ultimele știri
Avertismentul lui Zelenski la ONU: „Oprirea lui Putin acum costă mai puțin decât o catastrofă globală”
Zelenski: Europa nu-şi poate permite să piardă R. Moldova în fața Rusiei. Răspunsul internaţional este insuficient
Ce despăgubire primește un american care a stat aproape 40 de ani la închisoare pentru o crimă pe care n-a comis-o
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
taxe
Ilie Bolojan spune că Guvernul nu va majora alte taxe pentru companii: „Ne axăm pe scăderea cheltuielilor”
Premierul Ilie Bolojan
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate excepțiile și redus ajutorul de șomaj
2025-09-07-1852
Bolojan, despre reforma administrativă: Cu tăieri de 10%, am constata că sunt primării și CJ-uri care nu trebuie să facă nicio reducere
cos de cumparaturi
Guvernul prelungește joi plafonarea adaosului la alimente. Bolojan: Deciziile nu trebuie luate populist. Am fost portretizat inflexibil
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sorin Grindeanu îi ia apărarea premierului: „Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece”
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Soare în Balanță - Neptun retrograd în Berbec aduce adevărurile incomode la suprafață. Ce părea...
Cancan
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
Fanatik.ro
Cum a ajuns Ambasada Bangladesh în pragul evacuării: vila istorică de 2,3 milioane euro, scoasă la licitație...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Strategie ca la Arsenal Londra pentru Dani Coman și Bogdan Andone. „Minim 3 ani”. Exclusiv
Adevărul
Vârcolacii, luptătorii din umbră ai lui Hitler. Comandourile care au semănat teroare în rândul Aliaților și a...
Playtech
Construcții ilegale pe teren agricol: cât plătești dacă ridici o casă fără avize
Digi FM
De ce s-a pocăit actrița Diana Dumitrescu: "Sunt o fiică a Domnului". A renunțat la religia ortodoxă și a...
Digi Sport
Nepalezii îl caută pe Gigi Becali prin tot Bucureștiul, după ce au auzit ce face milionarul din Pipera
Pro FM
Lana Del Rey, adevărul despre operațiile estetice. Ce intervenții și-a făcut artista la nivelul feței
Film Now
Keanu Reeves, cu barbă, într-o zi obișnuită, în NYC. Imaginile, după ce a negat zvonurile despre căsătoria cu...
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră...
Newsweek
Bolojan anunță vârsta la care se va ieși la pensie. E nevoie de mai mulți oameni să muncească
Digi FM
Vremea se schimbă radical în România, anunță șefa ANM. Se vor înregistra temperaturi negative și chiar...
Digi World
"Arca lui Noe", capsula rusească de cercetare Bion-M, a revenit pe Pământ după o lună în spațiu. Care sunt...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Dolph Lundgren, la aproape un an de când a învins cancerul: "A fost o luptă grea. Sunt mai blând cu corpul...
UTV
Lori Harvey, topless în Mexic. Fotografiile cu Damson Idris au reaprins zvonurile despre împăcare