Când va aproba Guvernul rectificarea bugetară. Bolojan: „Este destul de tensionată”

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că proiectul de rectificare bugetară va fi pus în transparență decizională vineri, iar cel mai târziu marţea viitoare va fi adoptat într-o ședință de guvern. El spune că rectificarea este „tensionată” din cauza nivelului mare de investiții PNRR care sunt deja contractate.

„Un lucru important este rectificarea de buget. Această rectificare va fi demarată, practic, în cursul zilei de mâine şi cel mai târziu, vineri dimineaţa, va fi publicată în transparenţă decizională în vederea consultării, rectificarea de buget. Ea se va încadra în liniile pe care vi le-am prezentat şi va fi detaliată de domnul ministru Nazare imediat ce va fi comunicată public, precizând unde sunt sumele cele mai importante care sunt alocate şi care sunt mişcările financiare care sunt asigurate în urma acestei rectificări”, a anunţat premierul miercuri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Potrivit acestuia, cel mai târziu marţea viitoare, Guvernul ar urma să fie convocat într-o şedinţă extraordinară pentru aprobarea rectificării de buget, „în aşa fel încât să asigurăm plăţile curente, să completăm sumele necesare pe asistenţă socială şi în alte domenii, inclusiv o uşoară suplimentare pe componenta de investiţii”.

„Am supracontractat sume importante”

Premierul a precizat că această rectificare de buget este una „destul de tensionată”, din cauza investițiilor.

„Aşa cum ştiţi, am supracontractat sume importante pe proiectele din fondurile europene. Practic, ne-am dublat sumele care ne-au fost alocate în loc de puţin peste 20 de miliarde de euro granturi şi împrumut. Contractele semnate au fost de aproximativ 40 de miliarde de euro, dacă le spunem pe cele care au fost denunţate, deci acolo unde nu s-au semnat contractele. Asta înseamnă presiuni puternice pe buget atât anul acesta, cât şi anul următor şi pentru ca anul următor să putem aloca sume suplimentare pe componenta de investiţii, în principal pe supracontractările din programul PNRR, este nevoie să ne reducem cheltuiele de funcţionare şi practic toţi banii care vor fi economisiţi suplimentar anul viitor, prin reducere de cheltuieli, printr-o mai bună eficienţă, vor fi alocaţi finalizării acestor proiecte de investiţii din programul PNRR. Sunt sume, aşa cum v-am precizat, destul de importante, lucrări începute în foarte multe localităţi din ţară care ţin, de exemplu, de renovări de şcoli, dotarea acestora, componente de eficienţă energetică şi aşa mai departe”, a mai spus Ilie Bolojan.

