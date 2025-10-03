Live TV

Când va crește Guvernul pensiile și salariile din sistemul bugetar. Explicațiile premierului Ilie Bolojan

Data publicării:
2025-09-07-1852
Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos / George Călin

Ilie Bolojan afirmă, întrebat fiind dacă îşi propune să majoreze pensii şi salarii în mandatul său de premier, că până la sfârşitul anului viitor salariile în sectorul public şi pensiile au fost plafonate. Prim-ministrul precizează că decizii precum majorări de pensii şi salarii trebuie luate ţinând cont de realităţile economice, fiindcă, în caz contrar, economia reală îţi corectează derapajele.

Ilie Bolojan a fost întrebat vineri dacă şi-a propus să majoreze pensiile înainte de rotativa guvernamentală.

„Conform deciziilor pe care le-am luat, până la sfârşitul anului 2026, salariile în sectorul public şi pensiile au fost plafonate. În condiţiile în care, la finalul anului 2026, România se va apropia cu deficitul de o valoare care se apropie de 6%, deci scădem cu peste două puncte procentuale, atunci, cu siguranţă, vor fi condiţii pentru ca salarizarea în sectorul public şi pensiile să fie majorate, probabil, pe baza unui calcul care ţine cont de rata inflaţiei, care ţine cont de capacitatea de a suporta aceste creşteri într-o variantă sustenabilă”, a răspuns premierul în cadrul unei emisiuni la Prima TV, potrivit News.ro.

Bolojan a explicat că, dacă se fac majorări de venituri din bugetul public fără ca acestea să fie sustenabile se generează dezechilibre, iar „nişte măsuri care, aparent, sună bine, mai devreme sau mai târziu, sunt invalidate de economia reală”.

„Şi ceea ce se întâmplă în această perioadă, prin toate măsurile care am fost forţaţi să le luăm, arătăm că economia noastră nu poate suporta lucrurile pe care le-am decis şi, într-o formă sau alta, prin corecţii guvernamentale, astea sunt corecţii relativ controlate sau necontrolat, prin nişte inflaţii care nu mai sunt ţinute sub control sau pentru o incapacitate de plată, economia reală îţi corectează derapajele. Noi nu putem avea mai mulţi bani, de exemplu, la bugetul de stat, decât banii pe care îi luăm sub formă de taxe şi impozite de la oamenii care lucrează în România. Vrem să avem mai mulţi bani la bugetul de stat, să asigurăm asistenţa socială, să facem investiţii, să avem servicii de sănătate mai bune sau de educaţie, înseamnă că ori avem mai mulţi oameni în economie, asta e un lucru foarte important şi trebuie să facem, avem prea puţini oameni în economie, sau impozităm mai mulţi de la cei care lucrează, dar nu putem avea mai mult şi soluţia nu este să luăm impozite mai mari, ci să le încasăm pe cele pe care le-am stabilit şi, prin măsurile pe care le luăm, să ducem mai mulţi oameni în economie”, a subliniat prim-ministrul.

Ilie Bolojan, după 100 de zile de guvernare: „Am evitat intrarea României în incapacitate de plată". Ce alte obiective anunță premierul

