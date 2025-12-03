Când va fi publicat raportul privind anularea alegerilor. Nicușor Dan: „Au apărut suficiente informaţii care să explice decizia”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre prezentarea raportulului privind anularea alegerilor prezidenţiale de anul trecut, că ar putea avea loc poate la sfârşit de ianuarie. Şeful statului a mai afirmat că au apărut suficiente informaţii care să explice acea decizie.

Nicuşor Dan a fost întrebat despre raportul privind anularea alegerilor prezidenţiale de la sfârşitul anului trecut, el arătând că acesta ar urma să fie prezentat spre sfârşitul lunii ianuarie.

„Poate sfârşit de ianuarie, aşa, ca să dăm un termen aproximativ”, a spus președintele.

Despre ce s-a schimbat ca şi percepţie, de la acel moment, şeful statului a arătat că „ceea ce este cert că s-a schimbat este conştientizarea noastră asupra acestei campanii de dezinformare, manipulare din partea Rusiei”.

„Cumva, eu, ca om politic şi persoană oarecum informată, vă spun sincer că, înainte de momentul 6 decembrie anul trecut, mi se părea că lucrul ăsta este unul absolut periferic, şi ne-am dat seama că nu este. Deci eu cred că ăsta este un lucru pe care, ca societate, l-am învăţat. După aceea, de la momentul respectiv şi de la dubiul pe care, fără discuţie, o decizie ca asta l-a dat şi românilor, şi partenerilor noştri, despre cât de viabilă e democraţia noastră, cred că au apărut suficiente informaţii care să explice acea decizie”, a mai spus preşedintele.

