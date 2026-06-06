Când va fi publicat raportul privind anularea alegerilor. Nicușor Dan: „Scopul e ca lumea să spună «da, a fost influență rusă»”

Președintele Nicușor Dan a declarat sâmbătă, întrebat când va fi publicat raportul privind anularea alegerilor prezidențiale, că acest lucru se va întâmpla „într-un termen rezonabil”. Șeful statului spune că scopul său e ca acest raport să arate o imagine generală, pe înțelesul tuturor, pentru ca lumea să poată spună după publicare: „da, a fost influență rusă”.

Întrebat când va fi publicat raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, Nicușor Dan a răspuns: „Sigur, acum mă întrebați există mai multe variante de lucru. În tot timpul acesta au existat și colective și rapoarte sectoriale pe ce s-a întâmplat. O să avem un raport complet, nu o să vă dau acum un termen, dar într-un termen rezonabil din momentul ăsta”.

Șeful statului spune că scopul acestui demers este ca românii să aibă o imagine generală, astfel încât să poată spune că alegerile au fost periclitate de o influență rusă.

„Și eu sunt nerăbdător să închidem acest capitol din istoria noastră recentă. Din punct de vedere juridic chestiunea este clară - am avut un candidat care a încălcat flagrant legea electorală românească și în felul acesta s-a pus într-o situația de neechitate față de toți ceilalți candidați. În ceea ce privește influenta rusă, avem deja un raport, cred că sunt de 7-8 luni de atunci, al Parchetului General care dovedește că au existat niște companii rusești în spatele acestei acțiuni.

Însă ce îmi doresc eu de la acest raport este să avem o poză mai generală, care în momentul în care va exista va fi mult mai ușor de înțeles de o categorie largă a populației, ăsta este scopul meu. În loc să dăm niște demontrații - A implică B, B implică C - care sunt relativ tehnice, să dăm poza generală. Și atunci vă asigur că atunci multă lume o să spună da, avem influență rusă. Nu vreau să promit un termen acum”, a mai spus președintele.

Editor : C.L.B.