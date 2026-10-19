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Când vor decide judecătorii dacă Georgescu iese din Arest. Anunțul de după gratii al fostului candidat

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Călin Georgescu.
Călin Georgescu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro, a transmis un nou mesaj pentru susținătorii săi. Inculpatul anunță că judecătorii de la CAB vor analiza pe 23 octombrie dacă-l lasă să părăsească Arestul Central. 

Echipa fostului candidat a transmis pe rețelele sociale: „CLARIFICARE 19 octombrie 2026

În această dimineață am primit pe cale oficială încheierea motivată. Dosarul a fost înaintat astăzi către Curtea de Apel București, în vederea soluționării contestației formulate de procurori.

Termenul stabilit este vineri, 23 octombrie 2026.

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Editor : A.R.

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