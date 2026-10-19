Când vor decide judecătorii dacă Georgescu iese din Arest. Anunțul de după gratii al fostului candidat

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro, a transmis un nou mesaj pentru susținătorii săi. Inculpatul anunță că judecătorii de la CAB vor analiza pe 23 octombrie dacă-l lasă să părăsească Arestul Central.

Echipa fostului candidat a transmis pe rețelele sociale: „CLARIFICARE 19 octombrie 2026

În această dimineață am primit pe cale oficială încheierea motivată. Dosarul a fost înaintat astăzi către Curtea de Apel București, în vederea soluționării contestației formulate de procurori.

Termenul stabilit este vineri, 23 octombrie 2026.

Vă mulțumim pentru răbdare și pentru că așteptați informațiile de la sursa oficială.”

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Editor : A.R.