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„Când vrei să îngropi o problemă, faci o comisie”. Raluca Turcan critică măsurile anunţate de guvern după violențele din școli

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raluca turcan
Raluca Turcan Foto: Captură Digi24
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Deputata PNL Raluca Turcan a declarat că măsurile anunţate de Guvernul Niculescu după valul de violenţe din şcoli sunt „dezamăgitoare”, nu au termene, nu au responsabili, nu au bugete alocate.

„Când vrei să îngropi o problemă, faci o comisie. Sau, în varianta guvernului Niculescu, un grup de lucru. Îmi pare rău să spun asta, dar măsurile anunţate de guvernul Niculescu după valul de violenţe din şcoli sunt dezamăgitoare: nu au termene, nu au responsabili, nu au bugete alocate. Câteva întrebări apar în mod natural. Mai mulţi paznici, dar cine îi plăteşte? Şcolile şi primăriile, cu bugetele lor deja strânse?! Mai mulţi consilieri psihologici, dar câţi, de unde şi din ce bani? Avem mare nevoie de mai mulţi consilieri însă eşti credibil când spui sursa de finanţare! Însă, nimeni nu spune nimic. Un mecanism de reacţie rapidă cu patru ministere. Adică patru ministere şi niciun responsabil...”, a scris duminică Turcan pe Facebook.

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Ea a adăugat că lipsesc complet măsurile pe care le-a propus deja, împreună cu colegii săi, în proiecte de lege depuse în Parlament: consiliere psihologică pentru elevii cu probleme emoţionale sau comportamente de risc, monitorizare audio-video în şcoli, interzicerea telefoanelor pe toată durata cursurilor, inclusiv în pauze, cu depozitarea lor în spaţii special amenajate, protecţia copiilor sub 18 ani faţă de conţinutul nociv online: violenţă, autovătămare, pornografie, cruzime, fără conturi pe reţelele sociale pentru copiii sub 16 ani, fără acordul părinţilor.

„Aceste proiecte poartă semnăturile unor parlamentari de la PNL, UDMR, USR şi PSD. Dacă există voinţă, le putem adopta chiar de mâine. Copiii noştri nu au nevoie de încă un grup de lucru. Au nevoie să luăm odată măsuri concrete pentru protecţia lor”, a conchis Turcan.

Editor : Ș.R.

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