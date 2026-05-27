Candidaţii pentru funcţiile de conducere din ICR, audiaţi la Senat săptămâna viitoare. Liviu Jicman, propus pentru un nou mandat

BUCURESTI - COMISIE SENAT - AUDIERE CANDIDATI ICR - 29 MAR 2023
Liviu Jicman, preşedintele Institutului Cultural Român. Foto: Inquam Photos / George Călin

Candidaţii pentru funcţiile de conducere din Institutul Cultural Român vor fi audiaţi, marţi, de Comisiile reunite de Cultură şi de Politică externă din Senat. Liviu Jicman, al cărui mandat de preşedinte al ICR s-a încheiat luna aceasta, este propunerea mai multor uniuni de creaţie pentru un nou mandat, conform unor surse parlamentare.

În şedinţa din 21 mai, Biroul permanent al Senatului a hotărât să declanşeze procedura de numire a preşedintelui, a celor doi vicepreşedinţi şi a membrilor Consiliului de conducere la Institutul Cultural Român.

„În temeiul art. 6 alin. (2) lit. i) şi ale alin. (3) din Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţiile şi uniunile de creatori legal constituite şi declarate de utilitate publică pot transmite propuneri de candidaţi la Senatul României, Serviciul pentru lucrările Biroului permanent, Calea 13 Septembrie nr. 1-3, în format hârtie sau pe e-mail la adresa: bp@senat.ro, până vineri, 29 mai 2026, ora 14.00”, se arată în decizie.

Uniunile de creatori au transmis propunerile, urmând ca toate partidele să anunţe propriii candidaţi, vineri fiind ultima zi.

Uniunile din cadrul ANUC (UAR, UAP, UCIN, UCMR, USR, UNITER) şi cele care nu sunt afiliate ANUC (UARF şi UCIMIR) l-au propus pe Liviu Sebastian Jicman pentru şefia ICR, spun sursele.

Alte persoane nominalizate de uniunile de creaţie sunt: Mihai Firică pentru funcţia de vicepreşedinte; iar pentru poziţia de membru în Consiliul de Conducere al ICR: Sebastian Gheorghiu, Cărmăzan Benoni Ioan, Aurelia Corbeanu, Angelo Mitchievici, Laurenţiu Damian.

Până în prezent, UDMR şi Grupul parlamentar PACE - Întâi România i-au propus ca membri în Consiliu pe Weinberger Attila Iuliu, respectiv pe Goldbach Dumitru, conform surselor citate.

