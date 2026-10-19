Capul de porc de la locuința lui Marius Lulea: purtătorul de cuvânt al AUR nu înțelege ce legătură ar putea avea George Simion

Purtătorul de cuvânt al AUR, Ştefăniţă Avramescu, a cerut, luni, ca autorităţile să-şi facă treaba în cazul capului de porc găsit în dreptul porţii de acces în locuinţa cofondatorului AUR Marius Lulea. El afirmă că cei responsabili trebuie să răspundă, dar a adăugat că nu înţelege ce implicare ar avea AUR sau preşedintele partidului în acest caz.

Ştefăniţă Avramescu a fost întrebat, luni, într-o conferinţă de presă, cum vede situaţia reclamată de Marius Lulea, care a găsit un cap de porc în faţa locuinţei şi l-a indicat drept suspect pe George Simion, preşedintele AUR.

„Dacă acolo s-a întâmplat ceva, atunci autorităţile să îşi facă treaba, să analizeze, iar cei care sunt vinovaţi pentru acest lucru să răspundă. Nu înţeleg mai departe ce implicare ar avea partidul sau preşedintele partidului în acest caz. Vedem totuşi că există o ură viscerală din partea anumitor persoane faţă de AUR şi apar şi astfel de situaţii. Mai mult de atât nu am ce să comentez. Aşteptăm şi noi să spună autorităţile ce s-a întâmplat acolo”, a declarat purtătorul de cuvânt al AUR, potrivit News.ro.

Marius Lulea a reclamat la Poliţie că a găsit un cap de porc în dreptul porţii de acces în locuinţa sa. De asemenea, el a relatat că, în urmă cu câteva zile, ar fi observat, în apropierea locuinţei, un afiş pe care era reprezentată o figură cu aspect ameninţător. Lulea a declarat că în plângere l-a nominalizat pe liderul AUR George Simion.

Poliţiştii din Ilfov au început cercetările în acest caz.

Editor : B.E.