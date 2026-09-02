Cătălin Drulă, mesaj în maghiară după scandalul din Camera Deputaților: „De ce a ajutat UDMR extremismul să capete putere și mai mare?”

Liderul USR Cătălin Drulă a scris miercuri un mesaj în limba maghiară pe rețelele sociale, în care acuză UDMR că a votat marți, alături de PSD, înlocuirea a doi membri PNL și USR în conducerea Camerei Deputaților cu membri AUR și SOS.

„Cum a ajutat ieri UDMR extremismul să câștige teren în Parlamentul României. Dragi prieteni maghiari, citiți până la capăt.

De ieri, în conducerea Camerei Deputaților au fost înlocuiți doi membri de la USR și PNL cu doi membri de la AUR și SOS. Și asta s-a întâmplat cu votul UDMR.

Cu votul UDMR, de ieri, partidele extremiste cu care UDMR pretinde că se luptă au acum 4 reprezentanți (3 AUR + 1 SOS) față de partidele de dreapta USR+PNL care au doar 2 reprezentanți.

Și asta în condițiile în care USR+PNL au 94 deputați în timp ce AUR+SOS au 75 deputați. O matematică strâmbă care s-a putut realiza doar cu votul celor de la UDMR.

De ce a ajutat UDMR extremismul să capete putere și mai mare? Aceasta este o întrebare pe care alegătorii trebuie să o pună reprezentanților lor în Parlamentul României”, a scris Cărălin Drulă miercuri, pe Facebook, în limba maghiară.

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Mesajul liderului USR vine după ce, marți, la alegerea noului Birou Permanent al Camerei Deputaților, PNL a acuzat PSD că a atribuit AUR un post de secretar care revenea liberalilor şi că există o înţelegere între PSD şi AUR, întreaga situaţie indicând formarea unei noi majorităţi în Parlament, a celor două partide.

Şi USR a acuzat că doi reprezentanţi ai USR şi PNL din Biroul Permanent al Camerei au fost înlocuiţi cu reprezentanţi AUR şi SOS. USR şi PNL au anunţat că vor ataca la Curtea Constituţională hotărârea Camerei Deputaţilor.

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Editor : B.P.