Live TV

Care a fost rolul lui Călin Georgescu în tentativa de lovitură de stat din decembrie. Fostul candidat, văzut de procurori drept „autor”

Data actualizării: Data publicării:
Călin Georgescu.
Călin Georgescu. Foto: Profimedia Images

Călin Georgescu ar fi fost creierul din spatele lui Horațiu Potra și a mercenarilor acestuia, care au fost prinși în decembrie 2024, în urma unui apel la 112, în timp ce veneau înarmați la București pentru a deturna un protest (care nu a mai avut loc) și a genera violențe în Capitală, pe fondul anulării primului tur al alegerilor prezidențiale, potrivit unor surse judiciare. 

Reamintim că fostul candidat la alegerile prezidențiale din decembrie 2024, anulate între timp, a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false.

În același dosar, procurorii subliniază că Horațiu Potra, alături de un grup de mercenari, au fost prinși de poliție în timp ce veneau înspre București pentru a deturna un protest prin care susținătorii lui Georgescu urmau să ceară reluarea turului doi.

În mașinile acestora au fost descoperite cantități uriașe de arme, iar procurorii vorbesc despre o „operațiune paramilitară de destabilizare națională” care urma să creeze haos în fața Catedralei Mânturii Neamului din București. 

CITEȘTE MAI MULTE DETALII: Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat

„Alegerea locației Curții Constituționale a României (n.r. sediul CCR este în Parlament, în apropierea Catedralei) ca țintă principală relevă un caracter strategic al acțiunii, conferindu-i acesteia un potențial periculos la adresa siguranței publice, transformând protestul într-un atac asupra statului de drept și a ordinii constituționale”, potrivit surselor judicare. 

Potrivit unor surse judiciare, Călin Georgescu este văzut de procurori drept un autor al faptei și un complice moral.

Aceștia subliniază că Georgescu avea o poziție influentă, se bucura de notorietate în comunitate și avea sprijinul unei părți considerabile din populație. Astfel, implicarea lui „a avut un impact psihologic semnificativ”.

Surse judiciare au explicat pentru Digi24.ro că Georgescu știa de intențiile lui Potra (de a genera violențe armate în București) și, mai mult, a încercat la rândul lui să contribuie activ la escaladarea tensiunilor sociale, prin alarmarea populației și prin chemarea susținătorilor lui la acel protest (care nu a mai avut loc). 

Procurorii mai subliniază că în seara de 7 decembrie, Georgescu a apărut în prime-time la un post de televiziune, de unde a transmis informații false, de tipul România urmează să intre în război pentru a întârzia învestirea lui Donad Trump drept președinte al SUA.

Această ieșire publică „a urmat să provoace indignare colectivă, să stimuleze revolta populară și să creeze un climat de teamă generală”, ceea ce i-ar fi permis lui Potra să pună în aplicare planul radical (protestul care urma să fie deturnat).

În același timp, procurorii subliniază că mercenarii lui Potra așteptau semnalele lui Călin Georgescu pentru a trece la acțiune.

Procurorii amintesc de întâlnirea dintre Potra, Georgescu, Sechila și alte personaje din anturajul acestora din județul Ilfov.

După întâlnirea din Ilfov, Georgescu l-ar fi apelat pe liderul organizației de extremă dreapta Frăția Ortodoxă - Dan Grăjeanu - și i-a transmis că „în cursul zilei următoare va da un îndemn concret: viața sau țara”. 

Procurorii subliniază că această întâlnire, coordonată de Georgescu, era o întâlnire premergătoare unor „evenimente destabilizatoare” menite să „creeze haos și nesiguranță”. 

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bile de la loto
1
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
Traian Băsescu
2
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
Radoslaw Sikorski face declaratii
3
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
4
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
avion in zbor
5
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la...
Lupte cu "demonii", tendință de autodistrugere. A venit momentul adevărului și nu s-a ferit de cuvinte
Digi Sport
Lupte cu "demonii", tendință de autodistrugere. A venit momentul adevărului și nu s-a ferit de cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Polițe RCA de la 1 iulie 2025. Foto Profi Media Images
Categoriile cu cele mai mari creșteri de prețuri, după ridicarea...
Procurorul general Alex Florenţa
Procurorul general: România- ţinta unor campanii cu atacuri...
profimedia-0973430131
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în...
Sisteme de apărare antiaeriană Patriot.
Câți români cred că este posibil ca Rusia să atace România (sondaj)
Ultimele știri
Fritz le cere partidelor din coaliție să cedeze către USR 20% din posturile numite politic. „Este un proces mai greu, mai ales la PSD”
Dominic Fritz, despre măsurile economice anunțate de PSD: „Nu e semn de maturitate politică. Deficitul a explodat cu PSD la guvernare”
Norvegia antrenează instructori militari ucraineni într-o bază secretă din Polonia
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
incendiu
Gest extrem al unui bărbat alergic la ambrozie: A dat foc unui de teren de 25 de hectare de la marginea Capitalei
2025-09-15-6771
Șeful firmei care i-ar fi transportat în Congo pe mercenarii lui Horațiu Potra a fost reținut. El este acuzat de evaziune fiscală
df
Avertizare ANM: Cod galben de vânt puternic și ploi torențiale în mai multe județe
nicolas maduro
Nicolás Maduro cheamă populaţia Venezuelei în cazărmi pentru a învăţa să tragă cu arma
Ziua Pompierilor 2025. Foto: Inquam Photos/George Călin
Ziua Pompierilor 2025: Ce expoziții și evenimente sunt organizate în subunitățile din București și din întreaga țară pe 13 septembrie
Partenerii noștri
Pe Roz
Sharon Stone, declarații rare la 67 de ani: „În prima parte a vieții ai fața cu care te-ai născut, în a doua...
Cancan
Nicușor Dan, primele declarații despre Ionuț, SPP-istul care a incitat domnișoarele. Ce s-a întâmplat cu el?
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în...
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Cum arată astăzi fosta iubită a lui Adrian Cristea. La 41 de ani, e într-o formă de zile mari
Adevărul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am...
Playtech
Cât câștigă la pensie un colonel MAI, un ofițer sau un subofițer în 2025
Digi FM
Motivul pentru care Irinel Columbeanu nu a putut fi alături de fiica sa la prima ei prezentare de modă: „E o...
Digi Sport
La scurt timp după ce a moștenit 1 miliard $, Neymar a intrat la masa de poker. N-a rezistat în fața...
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Harrison Ford, criticat dur pentru ce a făcut la gala Emmy, unde a ratat trofeul: „Han Solo ar fi trebuit să...
Adevarul
Desfășurarea de trupe NATO pentru protejarea spațiului aerian ucrainean ar echivala cu o declarație de...
Newsweek
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Digi FM
Lucrul important la care a fost nevoită Alina Sorescu să renunțe în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Ați mai văzut un raton beat? O asistentă l-a resuscitat. Animalul se îmbătase după ce a mâncat piersici...
Film Now
Premiile Emmy 2025. Catherine Zeta-Jones, răvășitoare la 55 de ani, într-o rochie cu spatele gol. Actrița e...
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”