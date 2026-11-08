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Exclusiv Care ar putea fi reacția PSD, dacă AUR ar cere suspendarea lui Nicușor Dan. S. Lăzăroiu: „S-ar putea să nu-i mai pese de voturi”

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nicusor dan inquam octav ganea
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Sociologul și politologul Sebastian Lăzăroiu a explicat pentru Digi24 care ar putea fi reacția PSD-ului în cazul în care AUR ar cere suspendarea președintelui Nicușor Dan. „S-ar putea ca PSD-ului să nu-i mai pese de voturi. Important e să ne umplem cutiile de pantofi și să nu ne caute nimeni. Asta e foarte important”, spune Sebastian Lăzăroiu.

Întrebat dacă este o chestiune de timp până când PSD să hotărască că Luca Niculescu e o victimă prea anostă și că, de fapt, vinovatul e Nicușor Dan, Sebastian Lăzăroiu spună că acest scenariu este probabil.

„Poate să fie. Adică într-un scenariu în care se pierde controlul pe AUR, AUR la alegerile parlamentare din 2028, cu câteva luni înainte, poate să ceară referendum pentru demiterea lui Nicușor Dan. De ce? Pentru că are 10% în sondaje. Deci ei știu că e nepopular. Și atunci este țintă ușoară, țintă sigură. Și vine AUR și spune: hai să-l suspendăm și să-l și demitem și eventual facem și referendumul de demitere odată cu parlamentarele. Ce o să facă PSD-ul într-o situație de genul ăsta? O să rămână alături de Nicușor Dan și o să împartă puterea? Sau o să zică: păi n-avem încotro, trebuie să mergem că... Aici e greu de spus”, spune Sebastian Lăzăroiu.

„Dar s-ar putea ca PSD-ului să nu-i mai pese realmente să ia voturi, să nu-i mai pese de voturi, să zică: domnule, noi trebuie să ne ținem ăștia 15%, să fim într-o guvernare după 2029. Oricum noi o să avem puterea în stat, că încă mai avem judecătorii la Curte și tot ce mai au ei pe unde mai au. Important e să ne umplem cutiile de pantofi și să nu ne caute nimeni. Asta e foarte important. Și dacă se întâmplă asta, de ce trebuie să ai 50%? Dar cu putere în stat, repet, care are ramificații în toate instituțiile, inclusiv în justiție, că acolo e important. Și în rest, acolo unde sunt nodurile financiare importante. Și atunci ce-ți trebuie altceva? Deci s-ar putea ca ei să spună: nu vrem, bă, să-l suspendăm pe Nicușor, dar duceți-vă voi, ăștia de la AUR, și suspendați-l voi. N-o să spună că suntem cu el, o să zică: noi nu ne băgăm, că e o aventură, că nu știu ce... S-ar putea să zică asta. Dar pierd voturi, clar, pierd niște voturi”, a adăugat sociologul.

 

Editor : A.P.

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