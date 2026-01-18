Fostul președinte al României susține că cea mai mare problemă pe care România o are de rezolvat este dobânda la împrumuturi. Traian Băsescu a explicat în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24 că aceasta crește „cu o viteza impresionantă”, iar trendul este în continuare în creștere. Interviul integral poate fi urmărit astăzi de la ora 14:00, la Digi24.

„Dobânda la împrumuturi. Dobânda la împrumuturi crește cu o viteză impresionantă. Deci, anul acesta, în 2025, am plătit cam 11 miliarde de euro dobânzi. Iar perspectiva este de creștere, având în vedere dobânzile mari la care s-a făcut împrumutul. Acest lucru poate genera o dificultate majoră la un moment dat, pentru că, vă dau un exemplu, în următorul exercițiu financiar al Uniunii Europene, exercițiul financiar 2028-2034, avem circa 60 de miliarde. Dacă noi plătim 10-11 miliarde în fiecare lună ca dobânzi, practic, cele 60 de miliarde de miliarde de euro de la Uniunea Europeană îi plătim la dobânzi. Este aproape greu de imaginat cum o să ne descurcăm”, susține Traian Băsescu.

Cu toate acestea, fostul președinte a punctat că problema, din punct de vedere tehnic, nu poate fi rezolvată. Creșterea ar putea fi oprită cu un deficit bugetar zero, iar România a încheiat anul 2025 cu un deficit de 6,4%.

„Tehnic, nu prea văd o rezolvare aici. Problema este să dai bătălia pentru a trece într-un timp cât mai scurt de la situația în care ești la un deficit bugetar zero. Deci încetezi să-ți crești datoria când ajungi la deficit bugetar zero. Cât timp ai deficit, fie și celebrul 3%, asta înseamnă că-ți crești datoria. Îți crești datoria, crești și dobânda pe care o plătești. Ori dacă datoria se rostogolește, dobânda nu se rostogolește, se plătește anual, se plătește cu precizie și riscul de a fi declarat în încetare de plăți vine de la neplata dobânzii, în principal, pentru că asta e, de fapt. Va trebui să împrumutăm nu numai pentru datorie, dar noi împrumutăm bani și ca să plătim dobânda”, a explicat fostul președinte, în cadrul emisiunii „În fața ta”.

Potrivit Ministerului de Finanțe, execuția bugetului general consolidat în primele 11 luni din 2025 s-a încheiat cu un deficit de 6,4% din PIB, în scădere cu 0,74% față de aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, în ceea ce privește cheltuielile cu dobânzile acestea s-au ridicat la 48,81 mld lei, cu 13,48 mld lei mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent.

Editor : Andreea Rubica