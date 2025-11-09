Live TV

Exclusiv Care este cel mai mare defect al președintelui. Consilier prezidențial: Nu are multe

Data actualizării: Data publicării:
nicusor dan
Președintele României, Nicușor Dan. Foto: X/NicușorDan

Consilierul prezidențial pe probleme economice al președintelui a fost întrebat care este cel mai mare defect al lui Nicușor Dan, în cadrul emisiunii „În fața ta”. Radu Burnete nu a dorit să dea un răspuns, însă a precizat că „nu are foarte multe defecte”. De asemenea, acesta a infirmat și mitul apărut în spațiul public referitor la faptul că șeful statului nu poate lucra în echipă.

„Mi-ați spus o întrebare foarte dificilă. Aș prefera să nu vă răspund la această întrebare, nu cred că este politicos din partea mea să vin aici să vă spun care este cel mai mare defect al președintelui României, pentru care lucrez”, a spus inițial consilierul prezidențial.

Ulterior, acesta a revenit și a precizat că Nicușor Dan nu are „foarte multe defecte”. Ba chiar a precizat că șeful statului a reușit „să-l cucerească” în cele câteva luni lucrate împreună la Palatul Cotroceni.

„Nu o să fac asta, dar nu are foarte multe defecte, să stiți. Din punctul meu de vedere, e un om pe care îl cunoșteam foarte puțin înainte să vină în lumea asta, dar m-a câștigat în aceste câteva luni de zile”.

Întrebat dacă șeful statului poate lucra în echipă, o situație care a fost larg dezbătută în spațiul online odată cu campania electorală pentru alegerile prezidențiale, Radu Burnete a precizat că președintele poate lucra alături de alte persoane: „Da, să știți că e destul de multă mitologie în jurul acestui lucru. Da, poate să lucreze în echipă. Și eu, în două - trei luni de zile am ajuns să lucrez foarte bine cu domnul președinte”

Radu Burnete a fost numit consilier prezidențial pentru probleme economice și sociale începând cu data de 1 iulie 2025. Anterior, între anii 2020 și 2025, acesta a fost directorul executiv al Confederației Patronale Concordia, cea mai importantă organizație patronală din România afiliată BusinessEurope, International Organization of Employers și Business at OECD. De asemenea, acesta a coordonat și afacerile publice pentru Consiliul Investitorilor Străini (Foreign Investors Council) - FIC, organizație care aduce împreună cei mai importanți investitori străini din România.

 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie pe jos si frunze de toamnă
1
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
Pintea_Paul-Ciprian senator
2
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis...
WhatsApp Image 2025-11-07 at 19.41.31
3
Cine este Constantin Hanț, afaceristul pomenit în stenogramele DNA că s-a lăudat că...
Valentin Lazea, consilier BNR
4
Valentin Lazea, BNR: România se îndreaptă spre o economie a serviciilor. „Nu putem spera...
coadă de mașini la benzinărie
5
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
A dezvăluit ce i-ar spune lui Gigi Becali, după ce-a fost dată afară împreună cu soțul și copilul din casa milionarului
Digi Sport
A dezvăluit ce i-ar spune lui Gigi Becali, după ce-a fost dată afară împreună cu soțul și copilul din casa milionarului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
2025-11-05-9765
Consilier prezidențial: Mandatul lui Nicușor Dan în SUA vizează...
masina de politie
Un nou caz de femicid. O femeie a fost ucisă, în stradă, de fostul soț
Taksim Square, Istanbul, Turkiye
Doi români au fost răniți la Istanbul, într-un atac armat în Piața...
Serghei Lavrov
Lavrov: „Nimeni nu pune la îndoială integritatea Rusiei”. Ce spune...
Ultimele știri
Momentul în care o tânără este scoasă din maşină, lovită şi răpită, în Dâmbovița. Cine sunt cei doi agresori
„La geantă, ca să nu avem urme!”. Stenograme din dosarul fostului senator PSD Isăilă, care a vrut să dea mită ministrului Apărării
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit pe telefonul unuia dintre șoferi
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ID36853_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Radu Burnete: ANAF e digitalizat doar pe jumătate. Urmează unificarea bazelor de date și folosirea inteligenței artificiale
BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - CONFERINTA - ROMANIA SI OCDE - 2
Radu Burnete, despre bugetul pentru 2026: Nu mai avem voie să subevaluăm cheltuielile și să supraevaluăm veniturile
Radu Burnete, consilier prezidențial.
În ce stadiu sunt reformele magistraților și cele administrative. Consilier prezidențial: Avem două termene limită
INSTANT_DEPUNERE_JUR_OANA_GHEORGHIU_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Oana Gheorghiu, despre Nicuşor Dan: „Îi lipseşte viteza. Aici ne deosebim”
Nicușor Dan și Ludovic Orban.
Ludovic Orban: Liderii PSD au înţeles greşit atitudinea lui Nicușor Dan. „S-ar putea să se înşele în privinţa preşedintelui”
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată gemenii lui J.Lo la 17 ani. Fiica ei a ales să se prezinte cu pronume neutru, fiul iese rareori în...
Cancan
Marcel Boloș, 'prins' pe aplicații de dating pentru bărbați! Detalii incendiare despre scandalul momentului
Fanatik.ro
Incredibil! Ce i-a ordonat Nicolae Ceaușescu lui Emeric Ienei după ce a câștigat Cupa Campionilor Europeni!
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Femeia arbitru Iuliana Demetrescu, făcută praf după Dinamo – Csikszereda 4-0! Cristi Balaj: “Nu a fost...
dpnald trump cu ochii inchisi
„Sleepy Don s-a întors”. Imagini cu Trump care pare că doarme la un eveniment în Biroul Oval au devenit...
Playtech
Europa, în pericol! O spune unul dintre marii rivali ai lui Putin: Pregătiţi-vă de război!
Digi FM
O legendă a sportului a mințit că are cancer și a obținut sute de mii de euro. Cum a folosit un cablu de...
Digi Sport
De ce a avut Stoichiță geacă roșie la înmormântarea lui Emeric Ienei
Pro FM
Selena Gomez, în lacrimi după nunta cu Benny Blanco: „M-am căsătorit și apoi plângeam, convinsă că o să mor...
Film Now
Pamela Anderson, declarații explozive despre Sylvester Stallone: ”Mi-a oferit un apartament și o mașină ca să...
Adevarul
Anii în care românii au trăit iluzia libertății și a democrației. Cum a fost salvat comunismul după Revoluție
Newsweek
900 parlamentari au 6.200 lei pensie specială. Au contribuit doar pentru 2.700 lei. Văduvele de război iau 800
Digi FM
Prințul Harry și Meghan Markle, printre cei 300 de invitați de la petrecerea în stil James Bond a lui Kris...
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Sunt prietene de 25 de ani. Reese Witherspoon a „plâns” din cauza nedreptăților la care a fost supusă...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...