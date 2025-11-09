Consilierul prezidențial pe probleme economice al președintelui a fost întrebat care este cel mai mare defect al lui Nicușor Dan, în cadrul emisiunii „În fața ta”. Radu Burnete nu a dorit să dea un răspuns, însă a precizat că „nu are foarte multe defecte”. De asemenea, acesta a infirmat și mitul apărut în spațiul public referitor la faptul că șeful statului nu poate lucra în echipă.

„Mi-ați spus o întrebare foarte dificilă. Aș prefera să nu vă răspund la această întrebare, nu cred că este politicos din partea mea să vin aici să vă spun care este cel mai mare defect al președintelui României, pentru care lucrez”, a spus inițial consilierul prezidențial.

Ulterior, acesta a revenit și a precizat că Nicușor Dan nu are „foarte multe defecte”. Ba chiar a precizat că șeful statului a reușit „să-l cucerească” în cele câteva luni lucrate împreună la Palatul Cotroceni.

„Nu o să fac asta, dar nu are foarte multe defecte, să stiți. Din punctul meu de vedere, e un om pe care îl cunoșteam foarte puțin înainte să vină în lumea asta, dar m-a câștigat în aceste câteva luni de zile”.

Întrebat dacă șeful statului poate lucra în echipă, o situație care a fost larg dezbătută în spațiul online odată cu campania electorală pentru alegerile prezidențiale, Radu Burnete a precizat că președintele poate lucra alături de alte persoane: „Da, să știți că e destul de multă mitologie în jurul acestui lucru. Da, poate să lucreze în echipă. Și eu, în două - trei luni de zile am ajuns să lucrez foarte bine cu domnul președinte”

Radu Burnete a fost numit consilier prezidențial pentru probleme economice și sociale începând cu data de 1 iulie 2025. Anterior, între anii 2020 și 2025, acesta a fost directorul executiv al Confederației Patronale Concordia, cea mai importantă organizație patronală din România afiliată BusinessEurope, International Organization of Employers și Business at OECD. De asemenea, acesta a coordonat și afacerile publice pentru Consiliul Investitorilor Străini (Foreign Investors Council) - FIC, organizație care aduce împreună cei mai importanți investitori străini din România.

