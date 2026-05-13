Exclusiv Care este fața reală a AUR? Dan Dungaciu: „Una e conținutul comunicării și alte este stilul comunicării”

Prim-vicepreşedintele AUR Dan Dungaciu a declarat, miercuri, la Digi24, întrebat fiind care este adevărata față a AUR, că în ceea ce-l privește pe el și pe George Simion „una e conținutul comunicării și alte este stilul comunicării”.

Întrebat care este fața reală a AUR, una precum George Simion sau una precum el însuși, Dan Dungaciu a declarat: 

„Sunt două lucruri diferite. Una e conținutul comunicării și alta este stilul comunicării. Niciodată domnul Simion n-a spus că Rusia este un prieten al României, dimpotrivă. A spus foarte clar că e o invazie în Ucraina, Rusia este adversar al României. Dacă nu spunea aceste lucruri, AUR nu putea să fie membru al familiei europene reformatoare și conservatoare (ECR) din care face parte Polonia și din care mai face parte și Italia. 

Să lămurim problema. Conținutul e clar. Stilul sigur poate fi diferit. În orice partid ați căuta, veți găsi stilistică diferită. Unora le place un tip de stilistică, altora le place al tip de stilistică, dar asta nu-i face pe respectivii să nu poată fi parte a aceluiași partid”. 

