Care este prima țară pe care Nicușor Dan ar dori să o viziteze în calitate de președinte. „Mi-aș dori foarte mult”

„Republica Moldova, Bruxelles sau Washington, în funcție de necesități. Mi-aș dori foarte mult Republica Moldova, pentru că este simbolic, dar dacă apar urgențe, una sau alta dintre alternative”, a afirmat Nicușor Dan.

„Ajutorul pentru Ucraina va continua”

Preşedintele ales a declarat că ajutorul României pentru Ucraina va continua, că îşi doreşte să se ajungă la pace cât mai rapid, iar ţara noastră este foarte deschisă la a participa la efortul de reconstrucţie.

Nicuşor Dan a participat la evenimentul „Black Sea and Balkans Security Forum”, ediţia a IX-a.

El a fost întrebat cum vede dezvoltarea parteneriatului cu Ucraina, eventuale negocieri de pace şi efortul de reconstrucţie a Ucrainei.

„Deşi am fost cumva un opozant al guvernărilor din ultimii trei ani de când a început războiul, am salutat modul în care România s-a poziţionat faţă de războiul din Ucraina în fiecare din aceşti ani. A fost abordarea corectă şi faţă de contextul politic internaţional, în care am avut un stat agresor care a rupt stabilitatea începută acum 80 de ani de tratatele internaţionale. Şi, bineînţeles, (România - n.r.) a făcut asta cu gândul la propria sa securitate şi la securitatea Republicii Moldova, pentru că Ucraina este un stat prieten şi preferăm ca în vecinătatea României şi a Republicii Moldova să avem un stat prieten.

Ajutorul pentru Ucraina va continua, bineînţeles că ne dorim toţi ca să ajungem la o pace cât mai rapidă, sau cel puţin un armistiţiu cât mai rapid. Până atunci, Europa şi România, ca parte a Europei, trebuie să dea Ucrainei toate argumentele pentru ca pacea pe care o va negocia să fie cât mai rezonabilă pentru ea însăşi. Şi după ce vom avea asta, bineînţeles că suntem foarte deschişi la a participa la efortul de reconstrucţie a lucrurilor", a precizat Nicuşor Dan.

