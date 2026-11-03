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Care este relaţia dintre Luca Niculescu și Nicușor Dan. Cum o descrie premierul

Data publicării:
2026-10-05-3649
Nicușor Dan, președintele României, îl desemnează pe Luca Niculescu în funcția de prim-ministru, la Palatul Cotroceni din București, 5 octombrie 2026. Inquam Photos / George Călin
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Premierul Luca Niculescu a declarat marţi că are un dialog constant cu preşedintele Nicuşor Dan, bazat pe „o relaţie de încredere şi respect reciproc”, pornind de la coordonatele constituţionale ale fiecărei funcţii.

Luca Niculescu a fost întrebat marți, la TVR 1, despre relaţia sa cu şeful statului şi dacă sunt situaţii punctuale importante în care are nevoie de o discuţie instituţională, poate personală, cu şeful statului.

„Aş spune că este o relaţie de încredere, de respect reciproc. Fiecare are coordonatele funcţiei sale bine înscrise în Constituţie. Sunt domenii cum ar fi politica externă, securitatea, unde preşedintele României are un rol extrem de important şi acolo discutăm frecvent, dar, da, am un dialog constant cu domnul preşedinte”, a menţionat premierul Luca Niculescu, potrivit Agerpres.

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Editor : B.P.

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