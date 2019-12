Care este singura ţară care s-a opus adoptării angajamentului UE pe „Green New Deal”

Liderii Uniunii Europene nu au reuşit să obţină unanimitatea în ceea ce priveşte programul „European Green New Deal” în Consiliul European, singura ţară care a refuzat să îşi ia acest angajament fiind Polonia, relatează POLITICO.

„În lumina celor mai noi descoperiri ştiinţifice şi a nevoii de a accentua acţiunile în ceea ce priveşte schimbarea climei, Consiliul European aprobă obiectivul de a obţine o UE neutră climatic până în 2050, în acord cu obiectivele Acordului de la Paris. Unul dintre statele-membre nu poate, în acest moment, să îşi ia angajamentul implementării acestui obiectiv, iar Consiliul European va reveni asupra acestei probleme în iunie 2020”, se transmite în concluziile date publicităţii de Consiliul European.

Ţara care nu a vrut să îşi ia acest angajament a fost Polonia, au declarat mai mulţi diplomaţi europeni.

Polonia a fost, de la bun început, printre cei mai mari adversari ai planului. Ţara îşi obţine 80% din energia electrică din centrale bazate pe cărbune, iar acest program ar pune în pericol producţia sa de electricitate.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a captat atenţia continentului cu anunţul Green New Deal, programul ecologic care are ca scop transformarea Uniunii Europene într-o regiune cu emisii de carbon zero până în 2050. Pe cât de ambiţios este, programul deja întâmpină mari dificultăţi, interne şi externe, iar Uniunea Europeană se vede pusă între ciocan şi nicovală mai mult ca oricând