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Exclusiv Care este soluția USR pentru deblocarea situației politice. Radu Miruță: „Ăsta e scenariul”

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Radu Miruță.
Radu Miruță. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Miruță: „Soluția trebuie să fie una de natură politică” „Ceea ce are nevoie România este ca AUR să rămână în continuare un partid izolat”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat joi, în direct la Digi24, că USR propune o soluție pentru deblocarea situației politice printr-o rotativă a guvernului și susține ca același premier să rămână în funcție în ambele perioade de guvernare. El a precizat că USR nu acceptă să facă parte, în același timp, dintr-un guvern alături de PSD.

„Noi am propus astăzi soluție pentru toate variantele existente pe această plajă de posibilități. Adică noi spunem foarte simplu că, în același timp cu PSD, în aceeași cameră, USR nu stă. Nu dăm voturi pentru un guvern care să fie PSD pe toată perioada intervalului. Da, se acceptă o rotativă”, a spus Miruță.

Întrebat despre varianta unui premier tehnocrat, ministrul a spus că USR ar putea lua în calcul o formulă în care echipele de miniștri se schimbă, dar premierul rămâne același în ambele perioade ale rotativei.

„Dacă președintele apreciază că e o soluție preferată de dumnealui cu un premier tehnocrat, noi am putea lua în calcul o rotație a echipelor de miniștri sub același premier, care să rămână pe ambele ture, și pe tura USR-PNL-UDMR, și pe tura Partidului Social Democrat. Ăsta e scenariul”, a afirmat el.

Miruță a explicat și de ce consideră importantă menținerea aceluiași premier în cele două perioade de guvernare.

„Rămânerea unui premier și pe tura PNL-USR-UDMR și pe tura PSD este fix liantul acela necesar care ar garanta că măsurile luate de o primă echipă de guvernare nu ar fi neapărat anulate de cea de-a doua echipă. Pentru că premierul, rămânând și în stânga și în dreapta, a dat tot interesul să armonizeze aceste lucruri”, a spus ministrul.

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Miruță: „Soluția trebuie să fie una de natură politică”

Radu Miruță a spus că susținerea unui premier tehnocrat, în timp ce miniștrii ar fi politici, ridică problema responsabilității pentru deciziile luate de Guvern.

„Eu vă spun niște principii. Am intrat în politică pentru că le-am promis oamenilor ceva și pentru că pot fi tras la răspundere pentru ceea ce fac. Nu merge să fii ministru, dar să nu ai o metodă de a fi tras la răspundere. Nu merge să dai cuiva puterea, dar să nu-i dai și responsabilitatea”, a afirmat Miruță.

„Este o soluție atipică, forțată. Este o problemă de natură politică. Soluția trebuie să fie una de natură politică”, a continuat el.

Ministrul a susținut că și miniștrii ar trebui să aibă o formă de responsabilitate politică pentru deciziile pe care le iau.

„A pune miniștrii responsabili peste bugete atât de mari în ministere foarte importante, fără a exista posibilitatea de a răspunde în fața oamenilor politici, este ceva nesănătos pentru România”, a spus Radu Miruță.

El a precizat că, în opinia sa, discuția ar trebui să vizeze premierul tehnocrat, nu întreaga echipă guvernamentală.

„Pentru noi, discutabil ar fi premierul tehnocrat, nu întreaga echipă. Pentru că, vă repet argumentele spuse mai devreme, nu există tehnocrație în guvern și tehnocrație în Parlament, iar legătura între Guvern și Parlament nu este una care poate fi anulată”, a declarat Miruță.

„Ceea ce are nevoie România este ca AUR să rămână în continuare un partid izolat”

Ministrul Apărării a legat soluția propusă de USR și de situația din Parlament, afirmând că este important ca AUR să rămână izolat.

„Eu vă spun din ceea ce văd la Ministerul Apărării, ca ministru al Apărării, analizând riscurile care sunt de jur împrejurul României, având în vedere războiul Rusiei în Ucraina, și eu cred că sănătos pentru ceea ce are nevoie România este ca AUR să rămână în continuare un partid izolat în Parlament”, a spus el.

„Iar asta se poate întâmpla doar cu înțelepciunea PNL, USR, PSD și UDMR. Iar această înțelepciune ar presupune acceptarea unei soluții de premier pentru ambele tabere și rotația echipelor de miniștri”, a adăugat Radu Miruță.

Editor : C.S.

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