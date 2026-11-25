Elena Lasconi a vorbit la Digi24 despre raportul AUR referitor la anularea alegerilor, precum și despre cel promis de Nicușor Dan. Fosta candidată la alegerile prezidențiale crede că președintele nu va prezenta niciun raport, și expune vine cu câteva argumente în acest sens. Cât despre anularea alegerilor, Lasconi spune că a fost „cea mai mare mizerie la adresa democrației din România”, și este convinsă că scrutinul a fost pierdut de ea. De asemenea, a afirmat că „100%” alegerile nu s-ar fi anulat dacă „Ciolacu intra în turul doi”.

Referindu-se la raportul AUR despre anularea alegerilor, Elena Lasconi spune că mai bine „ar fi bine să-și vadă de treaba lor. Ei sunt niște vuvuzele. Oamenii ăștia nu au livrat nimic. Nu au livrat nimic pentru nicio comunitate, nici pentru scara de bloc în care poate unii locuiesc... și nu o să facă nimic. Mi-ar plăcea să-i văd la treabă, să văd ce fapte ar face concret pentru cetățeni, pentru români. Că să umbli cu steagul în mână... E una să umbli cu steagul în mână, să te duci să te pozezi în biserică, să faci pe credinciosul și să spui cât de mult îți iubești tu țara. Tu îți iubești țara când faci ceva concret pentru ea. Și ar fi bine să ne uităm cine sunt cu adevărat oamenii ăștia. Eu am câteva certitudini despre anularea alegerilor și faptul că acum ne este mai rău se datorează faptului că s-au anulat alegerile. Cea mai mare mizerie la adresa democrației din România” a declarat Elena Lasconi.

Certitudinile Elenei Lasconi

Fosta candidată la alegerile prezidențiale a afirmat că are câteva certitudini cu privire la acel scrutin, una dintre ele fiind că anularea lor reprezintă „cea mai gravă lovitură dată democrației din România... CCR-ul putea să invalideze candidatura lui Georgescu, chipurile, că cică ne era frică că iese Georgescu. Eu sunt sigură că aceste alegeri au fost pierdute de mine”.

Lasconi este de părere că invalidarea lui Călin Georgescu se putea face chiar și „după ce s-ar fi jucat turul doi, pentru că nu a avut o campanie legală, deci a fost o campanie ilegală cu multe minciuni”. „De ce nu au fost anulate alegerile parlamentare? S-au jucat în aceeași perioadă când cică boții Rusiei erau pe toate rețelele noastre din România. De ce instituțiile statului nu și-au făcut treaba? Dacă Ciolacu intra în turul doi, nu s-ar fi anulat alegerile. Am... nu 99%, 100% această convingere”, afirmă Lasconi, care explică faptul că acest lucru reiese „în primul rând din decizia CCR de renumărare a voturilor. Au crezut că-l salvează și intră în turul doi ca să iasă președinte”.

„«Deosebitul» a spus că vine cu un raport. Cine încurca mai tare sistemul decât mine?”

Întrebată dacă și Nicușor Dan ar avea vreo legătură cu anularea alegerilor, deși și-a anunțat candidatura după o lună de la decizia CCR, fosta candidată pentru fotoliul de la Cotroceni a spus că nu ea trebuie să facă această legătură: „De ce trebuie să fac eu asta când «deosebitul» (arătând spre o fotografie cu Nicusor Dan – n.red.) a spus că vine cu un raport pe care n-o să-l avem. Cine o să-și pună semnătura pe faptul că alegerile s-au anulat din cauza Elenei Lasconi? Cine o să facă chestia asta vreodată? Cine încurca sistemul, cine încurca mai tare sistemul decât mine? Vă întreb. Poate că credeți că acuma sunt supărată. Nu. Eu v-am anunțat foarte clar”.

Dați-mi voie să întăresc: aici nu este victimă Elena Lasconi, aici sunt victime peste 6 milioane de români care n-o să mai meargă la vot, pentru că nu mai au încredere în votul lor. Pentru că dacă sistemul decide că nu-i convine cine este candidat, ei o să facă asta.

„Asta este piatra de moară a PSD-ului, a PNL-ului, a lui Iohannis și a marionetelor din CCR, care au anulat alegerile. Deci asta o să îi coste foarte mult, pentru că au transformat un candidat într-un martir (referindu-se la Călin Georgescu – n.red.). Un candidat care, cel mult, dacă se ținea turul doi, devenea o virgulă în istoria României”, a punctat Elena Lasconi.

„Raport cred că nu o să avem sau o să fie ceva, o rușine de care o să râdă toată lumea”.

„Sunt sigură că nu vom avea raport, pentru că nu am văzut cu nume și prenume ce teroriști au fost la Revoluție. Exact din același motiv pot să cred. Exact din același motiv pentru care eu știam că înainte cu două zile de anularea alegerilor deja îl întreceam pe candidatul Călin Georgescu”, a subliniat fosta candidată la prezidențiale.

Cine o să dea cu subsemnatul că într-adevăr așa a fost? Trebuie să fii tâmpit să faci asta, adică sau să fii... Nu știu, o marionetă din aia care nu înțelege.

„Nu știu de ce a promis Nicușor Dan acest raport. Atât îl duce capul”

„Nu știu de ce a promis Nicușor Dan acest raport. Atât îl duce capul. Nu știu, cred că îi ajută pe cei de la AUR chestia asta. Poate că el este un susținător al AUR. Al PSD-ului am văzut că e. Dar poate că singurii care au de câștigat din treaba asta - și el n-o să vină cu raportul - sunt cei de la AUR”, a adăugat primărița din Câmpulung.

„O ducem rău. Oamenii nu mai au încredere în clasa politică, așa că poate să apară orice sectant care să zică din cărți orice, mai degrabă îl cred pe el. Sunt mulți oameni dezamăgiți, eu am fost și sunt printre oameni, îi aud și îi văd. Unii nu îl iubesc foarte tare pe Georgescu. Unii pur și simplu s-au săturat să vadă la televizor aceiași politicieni care se ceartă, care nu reușesc să se unească ca să facă lucruri bune pentru țara asta. Foarte simplu. Pentru ce este politica? Politica poate să fie un instrument al binelui, dacă o faci pentru oameni. Dacă o faci pentru funcții, pentru interese, pentru jocuri de putere și așa mai departe, este un dezastru. Și atunci oamenii își pierd încrederea”, a conchis Elena Lasconi.

Editor : Liviu Cojan