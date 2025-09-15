Live TV

Care sunt obiectivele vizitei lui Nicușor Dan în SUA

Donald Trump dă noroc cu Nicușor Dan la summitul NATO.

Președintele Nicușor Dan a declarat luni seară că vizita sa oficială în SUA, care va avea loc la începutul anului viitor, are două obiective mari: securitatea și economia.

„Am avut o conversaţie telefonică cu domnul Trump, imediat după ce am fost învestit. În acea conversaţie telefonică, domnia sa m-a invitat în SUA într-o vizită oficială. Această vizită oficială va avea loc, fără discuţie, cel mai probabil la începutul anului viitor”, a declarat Nicuşor Dan, luni seară, la Antena 3 CNN.

Şeful statului a mai precizat că în cadrul vizitei va aborda două teme: secruitatea şi economia.

„Mai important decât să existe o vizită este conţinutul acestei vizite. România are, în momentul acesta două obiective mari care ţin de relaţia cu SUA. Unul este securitatea, celălalt este economia. În momentul în are vizita asta va avea loc, vreau să fiţi siguri că România se va duce cu toate propunerile care ţin de securitate, inclusiv de colaborare militară, inclusiv de militarii ameriani prezenţi în România. Dar mai ales cu propuneri concrete de colaborare economică”, a explicat Nicuşor Dan.

Preşedintele a mai spus că îşi propune să vină cu rezultate concrete în urma acestei vizite.

„Ce îmi doresc de la această vizită este să consolidăm schimburile comerciale şi prezenţa firmelor americane în România şi prezenţa şi dezvoltarea firmelor româneşti în SUA. După cum ştiţi, avem nişte firme de IT care sunt de mare succes acolo. Şi dacă discutăm de economic, avem o componentă de energie, avem o componentă de resurse minerale, de IT, de AI. În momentul în care va avea loc vizita, toate aceste lucruri vor fi discutate astfel încât să rezulte ceva concret din ea”, a adăugat Nicuşor Dan.

Citește și:

Scandalul dronei rusești pe teritoriul României: cum răspunde Nicușor Dan la întrebarea dacă trebuia doborât aparatul de zbor

Președintele Dan, despre rechemarea ambasadorului Lazurcă, nume vehiculat pentru șefia SIE: Utilitatea sa este mai mare la București

