Video Care sunt variantele pentru formarea unui nou guvern și ce își dorește Nicușor Dan. Surse: PSD nu exclude un guvern minoritar

Ce își dorește Nicusor Dan  Guvern minoritar 

Formarea unui nou guvern va depinde de negocierile dintre partide și președintele României în următoarele zile. Variantele aflate pe masă includ refacerea coaliției dintre PSD, PNL, USR și UDMR, dar fără Ilie Bolojan premier. Aceasta este condiția social-democraților, care l-au dat jos prin moțiune de cenzură, împreună cu AUR. Varianta mai este susținută de UDMR și Nicușor Dan. Pe lângă acest scenariu, care ar forma o majoritate parlamentară, mai apare și varianta unui guvern între PSD, AUR și minorități, cu o majoritate mai mică. Însă varianta este foarte greu de realizat. Ilie Bolojan, care a decis intrarea PNL în opoziție, ar lua în calcul și varianta unui guvern minoritar, cu o condiție: dacă PSD nu e în stare să vină cu o soluție, să recunoască asta.

ACTUALIZARE 10:25 Potrivit unor surse Digi24 din conducerea PSD, social-democrații nu exclud varianta intrării într-un guvern minoritar cu UDMR și minoritățile naționale, susținut de USR și PNL, însă nu este soluția dorită de ei.

Una dintre variantele de formare a unui guvern discutate de PSD este refacerea Coaliției, fără Ilie Bolojan. PSD, PNL, USR și UDMR ar avea majoritatea de 293 de voturi în Parlament. Aceasta ar fi aproape imposibilă, după deciziile PNL și USR ca nu mai vor coaliție cu PSD, după moțiunea de cenzură. Varianta este susținută de PSD, UDMR și Nicușor Dan. 

Un alt scenariu este o majoritate formată din PSD, AUR și minoritățile naționale, care ar avea 236 de voturi în Parlament. Și aici e o variantă aproape imposibilă, dar cu multe condiții. AUR ar accepta doar dacă poate da premierul. PSD și Nicușor Dan resping însă această variantă, dar este solicitată de PNL și USR, care au spus că merg în opoziție, după moțiunea de cenzură. 

Ce își dorește Nicusor Dan 

În scurta declarație de presă făcută de președinte după căderea guvernului Bolojan, Nicușor Dan a spus că își dorește o viitoare majoritate de orientare pro-occidetanlă. De asemenea, șeful statului exclude intrarea AUR în coaliție, implicit numirea lui Călin Georgescu premier. 

De asemenea, Nicușor Dan nu-și dorește alegeri anticipate. 

Guvern minoritar 

În lipsa unor majorități, apar în discuție scenariile pentru un guvern minoritar. PNL cere PSD să își asume răspunderea guvernării, pentru că este cel care a creat această criză. 

O variantă de guvern minoritar ar fi între PSD, UDMR și minorități, care ar strânge 177 de voturi, cu 56 mai puține decât le-ar trebui pentru formarea unei majorități. Potrivit unor surse, în acest caz ar mai putea fi susținuți de parlamentari de la formațiunile mai mici din opoziție: SOS, POT, PACE. Varianta este acceptată de PNL, însă PSD și UDMR nu sunt de acord. 

O altă variantă de guvern minoritar mai este: PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale. Important de precizat este că niciun partid nu susține această variantă. 

PNL a votat în unanimitate trecerea în opoziție, la fel și USR. 

Dar, miercuri seară, Ilie Bolojan a dat de înțeles că ar putea accepta varianta unui guvern minoritar, cu o condiție esențială: dacă PSD nu e în stare să vină cu o soluție, e de bun simț să recunoască asta. 

Ilie Bolojan e de părere că social-democrații sunt cei responsabili acum să rezolve această criză provocată chiar de moțiunea lor inițiată cu AUR.

