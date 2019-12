Prietenia din Videle nu face față intereselor de partid. Odinioară două prietene apropiate, protejate ale lui Liviu Dragnea, colege în același guvern, Viorica Dăncilă și Carmen Dan par acum la cuțite. Relația dintre cele două doamne ale PSD pare că va pune partidul pe un butoi de pulbere. Carmen Dan a fost demisă din guvern de Viorica Dăncilă, iar vineri, din calitate de șefă a organizației de femei, Viorica Dăncilă nu a mai invitat-o la ședință pe cea care i-a fost ministru la Interne. Au apărut informații potrivit cărora fostul premier are zilele numărate în fruntea organizației de femei şi, de asemenea, că ar fi sabotată în interiorul PSD de către Paul Stănescu și Carmen Dan. Fostul ministru de interne a acceptat să-și spună punctul de vedere într-un scurt interviu acordat telefonic pentru Digi24:

Citiți și: Dăncilă, despre o posibilă candidatură a lui Carmen Dan la șefia organizației femeilor: „Mi-ar place”

Carmen Dan, fost ministru de interne: Nu are de ce să își facă o temere, pentru că eu nu sunt omul care să genereze dispute gratuite și tensiuni care nu își au locul în această perioadă, mai ales, în interiorul PSD. În altă ordine de idei este doar o întâlnire a femeilor social-democrate, nu este o conferință în care președintele interimar să se confirme în funcție. Nu poate doamna Viorica Dăncilă, așa, unilateral, să se confirme singură și să se stabilească, trebuie să vorbească cu conducerea partidului. Nu sunt dușmanul nimănui din partid. Însă sunt un om care apreciază verticalitatea, apreciază decența și nu o regăsesc la doamna Viorica Dăncilă.

Anca Suciu, jurnalist Digi24: Întrebată de relația pe care o are cu d-voastră, chiar la intrarea la CEx-ul organizației de femei, a spus că are o relație rece.

Carmen Dan: E evident lucrul acesta pentru, cred că toată lumea. Asta nu înseamnă că trebuie să generăm tensiuni, că trebuie să avem dispute personale în interiorul partidului. Eu sunt un membru de partid decent.

Consider că a fost influențată, am și spus la momentul respectiv, și plec de la ideea că am avut, cel puțin din partea mea, a fost totală deschidere și multă sinceritate în relația cu Viorica Dăncilă și am rugat-o încă din luna mai să rămânem în acești parametri și să discutăm, explicându-i că eu sunt omul care nu ține cu dinții de absolut nicio funcție. M-a asigurat la momentul respectiv că vom avea aceeași relație deschisă și transparentă. S-a dovedit ulterior că lucrurile nu au stat așa. Dar nu este vorba că mă consider neîndreptățită. Aș fi fost mult mai mulțumită să mi se explice la acel moment care au fost rațiunile pentru care ministrul de Interne trebuia să plece.

Anca Suciu: Influențată de cine a fost?

Carmen Dan: Cred că știe dânsa mai bine și poate să explice.

Anca Suciu: Oameni din interir ori din afara partidului?

Carmen Dan: Oameni din afara partidului. (...)

(...) Mi-a spus, în schimb, că trebuie să plec pentru că am o percepție negativă. Motiv pentru care am stat departe și nu am dorit să vorbesc despre aceste lucruri în perioada electorală, pentru că nu am vrut să fac rău partidului.

Anca Suciu: Referitor la acuzațiile pe care i le-a adus Paul Stănescu că a avut o discuție cu președintele României, Klaus Iohannis?

Carmen Dan: Paul Stănescu este un om care are cunoștințe despre multe lucruri și și-a asumat să spună ce a considerat că este necesar să spună.

Anca Suciu: Pe d-voastră v-a surprins că Viorica Dăncilă a intrat în turul II?

Carmen Dan: Sincer, da!

Editor web: Luana Păvălucă