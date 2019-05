Carmen Dan: Iohannis s-a spălat pe mâini de subiectul Schengen

Preşedintele Klaus Iohannis ''s-a spălat pe mâini de subiectul Schengen'', a scris ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, miercuri, pe pagina sa de Facebook.



"Iohannis s-a spălat pe mâini! Încă o dată! Azi am văzut toţi cum domnul preşedinte s-a spălat pe mâini de subiectul Schengen, apreciind că discuţiile tehnice nu sunt de nivelul dânsului şi că subiectul trebuie abordat în formatul miniştrilor de interne. Aderarea la Spaţiul Schengen nu este doar un obiectiv al Ministerului Afacerilor Interne sau al Guvernului, ci un obiectiv naţional. Pentru asta, toate forţele politice, indiferent de culoare sau doctrină, ar trebui să lucreze împreună", a afirmat Dan.



Potrivit ministrului, aderarea României la Spaţiul Schengen ţine în prezent doar de voinţa politică a statelor membre, iar rolul preşedintelui este să contribuie la obţinerea acestei voinţe politice.



Ea a informat despre câteva lucruri pe care Ministerul Afacerilor Interne le-a făcut în această guvernare "pentru atingerea obiectivului pe care Preşedintele Republicii continuă să-l ignore".



Carmen Dan a afirmat că, "pentru prima dată după ani buni", discuţiile despre funcţionarea şi extinderea spaţiului Schengen au fost reluate. "S-a întâmplat asta la iniţiativa noastră, în cadrul Consiliului Informal JAI de la Bucureşti. Şi feed-back-ul a fost pozitiv", a declarat Dan.



Ministrul a menţionat că s-au purtat discuţii cu omologii din state membre Schengen. "Am purtat discuţii cu omologii din statele care sunt deja membre ale spaţiului Schengen, inclusiv cu cei ai ţărilor despre care şi preşedintele Iohannis ştie că manifestă o opoziţie faţă de extindere. (...) Am cerut şi am obţinut sprijinul premierului pentru a avea discuţii similare cu omologii domniei sale, iar asta a avut ca urmare că, atât la Bucureşti, cât şi la Bruxelles, s-a vorbit la cel mai înalt nivel de importanţa aderării noastre la Schengen", a afirmat Carmen Dan.



Ea a spus că MAI face în prezent eforturi pentru ca pe agenda Consiliului JAI din iunie să fie inclusă discuţia despre aderarea României şi Bulgariei.



"Cine îl împiedică pe domnul Preşedinte să folosească această importantă oportunitate a Summitului de la Sibiu pentru a vorbi cu omologii sai si despre interesele românilor? Cine îl împiedică pe domnul Preşedinte să folosească acest prilej pentru a le reaminti omologilor săi din Uniunea Europeană că România îndeplineşte obligaţiile de responsabilitate privind securitatea frontierelor externe şi toate celelalte cerinţe legate de Schengen? Cine îl împiedică pe domnul Preşedinte să le solicite omologilor săi să fixeze o perspectiva realistă privind aderarea României la spaţiul Schengen?", a întrebat Carmen Dan.



În opinia sa, orice semnal din partea Consiliului European ar putea contribui la realizarea unanimităţii necesare în cadrul Consiliului JAI pentru o decizie favorabilă.



"Se pare însă că acest lucru nu este important pentru domnul preşedinte. Este mai simplu să folosească acest Summit pentru a-şi face poze, pe care să le fructifice în campania electorală din toamnă. Cu tristeţe trebuie să constat că înainte de a discuta despre succesul acestui Summit, suntem nevoiţi să asistăm la o înfrângere a Preşedintelui. În schimb, dacă nu înţelegem cu toţii noţiunea de obiectiv NAŢIONAL, îl invit public pe Preşedinte să scrie două rânduri despre ce a făcut pe această temă. Nu vreau să cred că trebuie să aşteptăm următoarea carte...", a adăugat Carmen Dan.



Ridicarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare, dar şi intrarea României în spaţiul Schengen sunt lucruri solicitate în mod constant, la Bruxelles, încă din prima lună de mandat, a declarat miercuri, la Sibiu, preşedintele Klaus Iohannis.



Întrebat cum comentează faptul că premierul Viorica Dăncilă i-a solicitat să ceară liderilor europeni accelerarea aderării ţării noastre la spaţiul Schengen, dar şi ridicarea MCV-ului, Iohannis a răspuns: "Da, aceste lucruri le-am cerut şi le cer constant, încă din prima luna de mandat. Ştiţi că, în ianuarie 2015, am fost la Bruxelles şi am solicitat aceste lucruri. De atunci le solicit în continuare, însă, vedeţi, eu nu sunt singur aici. Din păcate, avem un Guvern PSD care a stricat tot ce s-a construit în ani şi ani de muncă. Dacă ar fi fost oameni serioşi, dacă ar fi fost pesediştii hotărâţi să lucreze pentru România, eu vă garantez că la momentul acesta despre MCV nu se mai vorbea şi am fi avut o şansă mare să intrăm în Schengen. Oricum, eu pun problema constant, dar, ca să vorbim foarte tehnic, nu în formatul Consiliului European se discută despre Schengen, ci în formatul miniştrilor de Interne".

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a anunţat miercuri că îi va solicita preşedintelui Klaus Iohannis ca în cadrul Summitului de la Sibiu să ceară aderarea României la Spaţiul Schengen şi încetarea MCV.

