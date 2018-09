Carmen Dan, supărată pe șeful PPE: Intervenții în forță sunt și în alte țări, există interes de a comenta despre România

Ministrul de Interne Carmen Dan a afirmat, miercuri seară, la Antena 3, că au existat „imagini cu bătăi” sau intervenţii în forţă ale forţelor de ordine şi în alte ţări, însă este pentru prima dată când există o dezbatere la nivel european pe această temă, ea acuzând că răul „pleacă tot de la noi”. De asemenea, ea l-a criticat pe liderul grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, susţinând că ar fi fost interesată ca acesta să comenteze şi poziţia preşedintelui Klaus Iohannis, care a cerut Parchetului să ancheteze violenţele din 10 august.

„Am intrat într-o luptă contracronometru. Din păcate, realitatea în care trăim nu prea mai are legătură cu normalitatea sau cu firescul. Pentru mine a fost evident că sunt discursuri care, indiferent de argumente, or să răzbată în plan public, iată, şi la nivel european. Imagini cu bătăi sau cu intervenţii în forţă ale forţelor de ordine am văzut şi în alte state europene. Violenţa nu e niciodată o soluţie, diferenţa însă o dă faptul că este pentru prima dată când am văzut că există interes şi că există o nevoie de a comenta aceste imagini la nivel european”, a declarat Carmen Dan.

În acest context, ministrul de Interne a acuzat că există politicieni şi vectori de imagine care transmit la nivel european informaţii ce fac rău României.

„Spun că răul pleacă tot de la noi, exact această imagine prin care poziţionarea unor politicieni români este preluată şi nu există nevoia de a cunoaşte realitatea sau de a obţine informaţiile cât mai mult în aşa fel încât imaginea expusă public să fie una corectă. Vorbim de vectori, fie că sunt vectori de imagine, fie că sunt în plan intern sau european şi eu cred că este corect ca poziţionarea unor personalităţi cu reprezentare europeană să fie una corectă”, a afirmat ministrul Afacerilor Interne.

Carmen Dan l-a criticat pe liderul grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, susţinând că ar fi fost interesată ca acesta să comenteze şi poziţia preşedintelui Klaus Iohannis, care a cerut Parchetului să ancheteze violenţele din 10 august.

„Ar fi fost interesant dacă domnul Weber a fi comentat şi dacă e normal ca un preşedinte de stat să solicite Parchetului General să facă anchete şi să cerceteze violenţele pe care le-au săvârşit forţele de ordine”, a adăugat ministrul Carmen Dan.

Liderul grupului PPE, Manfred Weber, a transmis, după întâlnirea avută marţi cu premierul Viorica Dăncilă, că este extrem de îngrijorat de situaţia din România şi că a întrebat-o pe Dăncilă despre corupţie şi despre independenţa justiţiei, el arătând că România face paşi înapoi în ceea ce priveşte lupta anticorupţie. „Nu vom negocia în ceea ce priveşte statul de drept”, este mesajul lui Manfred Weber, după întrevederea cu premierul român.

„Ţara face paşi înapoi în ceea ce priveşte lupta anticorupţie şi se fac presiuni asupra independenţei justiţiei. Am văzut în această vară în Bucureşti oameni bătuţi de forţele de ordine şi, sincer, asta este inacceptabil. Lupta împotriva corupţiei nu este un lux, ci o necesitate absolută pentru a ne proteja cetăţenii şi afacerile împotriva abuzurilor din partea statului. De aceea, cerem de urgenţă Guvernului român să se oprească. Suntem de partea cetăţenilor europeni şi nu vom negocia niciodată în ceea ce priveşte statul de drept”, afirmă liderul grupului PPE, Manfred Weber, într-o declaraţie video postată pe contul său de Twiter.

Sursa: News.ro

