Cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, Carmen Uscatu, susține că numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier afectează activitatea ONG-ului, pentru că deține în continuare funcții cu drept de decizie în cadrul organizației. „Nu e ilegal, dar e posibil ca sponsorii să nu mai sponsorizeze în viitor”, a declarat Carmen Uscatu la Digi24.

„Decizia Oanei a pus Dăruiește Viață într-o situație vulnerabilă”

„Oamenii încă nu ne pot percepe separat. Noi însă avem roluri diferite. Una a ales să apere drepturile cetățenilor în Guvern, cealaltă a rămas să apere interesele oamenilor în Asociația Dăruiește Viață.

Decizia Oanei a pus Dăruiește Viață într-o situație vulnerabilă, lucru pe care i l-am comunicat Oanei și anterior. Nu e o incompatibilitate care să nu fie legală – e dreptul ei legal de a fi membru în Guvernul României, de a fi pe o asemenea poziție. E dreptul ei legal de a rămâne și membră într-un ONG, cu drept de vot”, a decalrat Carmen Uscatu la Digi24.

Aceasta a mai precizat că unii sponsori ar putea să nu mai sprijine organizația în viitor, din cauză că Oana Gheorghiu, care acum deține o funcție în Guvern, are în continuare o funcție de drept de decizie în cadrul ONG-ului.

„Noi, în contractele anterioare, am semnat către anumiți sponsori declarații prin care spunem că un membru al organizației nu este și membru în Guvern. Au fost sponsori care, după anunțul făcut de Oana, ne-au scris să ne întrebe dacă mai are drept de decizie în Asociația Dăruiește Viață. Și da, Oana are drept de decizie – Adunarea Generală este organul suprem de decizie al asociației.

A trebuit să spun sponsorilor acest lucru. Nu e ilegal, dar e posibil ca sponsorii să nu mai sponsorizeze în viitor, din cauza riscului pe care și-l asumă. (...) Acest lucru nu e etic. Întotdeauna, când un membru al unui ONG devine membru al Guvernului, devine ministru, el se retrage. În societățile democratice, acest lucru se întâmplă implicit, pentru că e considerat un conflict de interese”, a mai declarat Carmen Uscatu.

Întrebată dacă i-a cerut Oanei Gheorghiu să se retragă din Adunarea Generală a organizației, a transmis:

„I-am cerut acest lucru într-un mod informal. I-am cerut și într-un mod formal. Aștept ca săptămâna viitoare Oana să-mi comunice ce a decis în această privință. (...) Nu m-a consultat Consider că era normal să avem o discuție, pentru că am construit împreună organizația, e vorba de încrederea dată de oameni. Respect decizia ei – a fost o decizie personală. Nu m-a consultat, iar acest lucru ne-a luat pe nepregătite”.

„Nu aș fi acceptat o asemenea funcție”

„Eu, personal, nu aș fi acceptat o asemenea funcție. Am construit această organizație, iar planurile pentru viitor sunt acelea de a crea, la Spitalul Marie Curie, un centru de tratament pentru pacienții bolnavi de cancer. Acesta e motivul pentru care rămân în organizație”, a mai precizat cofondatoarea „Dăruiește Viață”.

Inițial, Hotnews a publicat un interviu în care Carmen Uscatu a acuzat-o de „incompatibilitate” pe partenera sa în cadrul ONG-ului, Oana Gheorghiu.

Ce spune Guvernul

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a declarat că, din punct de vedere legal, nu există vreo incompatibilitate între funcția de vicepremier și rolul pe care Oana Gheorghiu îl are în continuare în cadrul ONG-ului.

„Din punct de vedere legal, nu știu să existe vreo incompatibilitate”, a declarat aceasta pentru Digi24.

Până la această oră, Oana Gheorghiu nu a avut o reacție pe acest subiect.

