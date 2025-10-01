Cseke Attila a declarat, miercuri la Digi24, că măsura prin care construcțiile nedeclarate sau ridicate fără autorizație să fie identificate cu ajutorul dronelor e prevăzută în pachetul privind reforma administrației locale. Ministrul Dezvoltării a adăugat că, în cazul în care există consens în coaliție și trece acest pachet, atunci măsura ar putea intra în vigoare și să fie aplicată de la începutul anului viitor.

„Este în pachetul de administrație de care vă spuneam că acel pachet nu conține numai chestiunea cu posturile, ci sunt foarte multe reforme incluse acolo. Este vorba în primul rând despre dreptate și justețe. Nu se poate ca dumneavoastră și cu mine și cu mulți alți cetățeni, în fine, o parte a societății să plătească impozitele, iar alții să nu plătească și să nu-și declare construcțiile pe care le-au edificat”, a afirmat Cseke Attila, întrebat când va fi aprobat proiectul privind depistarea cu drone a proprietăților nedeclarate la Fisc, miercuri la Digi24.

Întrebat când va fi pus în aplicare acest proiect, vânătoarea caselor cu drone, ministrul UDMR a răspuns: „Nu este o vânătoare”.

„Este punerea în legalitate a situației de fapt și o corectitudine față de cetățeanul care își plătește impozitele. Nu doar unii trebuie să plătească impozite, și ceilalți care au construcții pe care nu le declară, trebuie să plătească. Și atunci statul trebuie să creeze mecanisme, inclusiv prin această verificare prin drone, care se face în Occident, în alte țări se face de mai mult timp. Nu e nicio noutate la noi”, a completat el.

El a adăugat că aplicarea acestei măsuri în România ar putea avea loc la începutul anului viitor, dacă pachetul privind reforma administrației locale va fi adoptat.

„Când pachetul de administrație va putea fi promovat, pentru că și această reglementare este în acest pachet de administrație. Vă spuneam de reformele din acest pachet. Dacă pachetul de administrație este promovat și trece acest pachet, la începutul anului viitor această măsură poate intra în vigoare”, a concluzionat Cseke Attila.

