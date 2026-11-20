Dacian Cioloș a declarat, vineri, că va discuta cu președintele Nicușor Dan, cu Guvernul și cu Ministerul Afacerilor Externe despre o eventuală continuare a candidaturii sale pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), după ce alegerea unui nou lider a fost amânată cu un an. Fostul premier a anunțat că vor fi publicate și cheltuielile campaniei, estimate la câteva sute de mii de lei, susținând că România rămâne bine poziționată pentru obținerea funcției, relatează News.ro.

Alegerea secretarului general al Francofoniei, amânată cu un an

Dacian Cioloș a explicat că summitul Francofoniei, desfășurat în Cambodgia, s-a încheiat fără desemnarea unui nou secretar general, după ce statele membre nu au reușit să ajungă la un consens.

„Legat de candidatura noastră pentru postul de secretar general la Organizația Internațională a Francofoniei și participarea la Summitul Francofoniei din Cambodgia, practic summitul s-a încheiat fără luarea unei decizii privind alegerea viitorului secretar general și, în condițiile astea, evident că nu putem să spunem că România sau un alt candidat a pierdut sau a câștigat, pentru că decizia a fost de amânare a alegerii secretarului general, pentru anul viitor”, a declarat Cioloș.

Acesta a precizat că mandatul actualei secretare generale, Louise Mushikiwabo, a fost prelungit cu un an, urmând ca în toamna anului viitor să fie organizat un summit extraordinar, dedicat exclusiv alegerii viitorului lider al organizației.

Regulamentul Francofoniei ar urma să fie modificat. Ce avantaje ar putea avea România

Potrivit lui Dacian Cioloș, statele membre au convenit să modifice regulamentul intern al organizației pentru a facilita alegerea viitorului secretar general prin consens.

„În lunile următoare, regulamentul Francofoniei urmează să fie modificat, introducându-se două elemente importante pe care și noi le-am susținut de la început, și anume rotația geografică a provenienței secretarilor generali, și anume aceștia să nu fie doar din Africa, ci și celelalte continente să poată să dea secretar general”, a explicat fostul premier.

El a precizat că inclusiv statele africane au fost de acord cu această propunere, precum și cu limitarea numărului de mandate ale secretarului general la două.

Cioloș consideră că introducerea principiului rotației geografice ar putea avantaja România, în condițiile în care Europa este continentul cu cele mai multe state francofone după Africa.

„Limitarea la două mandate înseamnă că, de fapt, candidatura rwandeză, care a creat atâta dispută și a blocat practic obținerea unui compromis, nu va mai exista anul viitor”, a afirmat acesta.

„E un angajament și din partea Rwandei, odată ce au obținut prelungirea cu un an a mandatului, să nu mai candideze anul următor”, a adăugat Cioloș.

Cioloș susține că România a avut cea mai largă susținere dintre candidați

Fostul premier a afirmat că România a beneficiat de sprijinul unor state de pe toate continentele și că în jurul candidaturii sale s-a încercat construirea unui consens.

„Noi ne-am prezentat bine la acest summit, în sensul că am fost candidatura cu cea mai largă susținere din partea unor state provenind de pe toate continentele și, de fapt, a fost candidatura în jurul căreia s-a încercat construirea unui consens”, a declarat Cioloș.

Acesta a explicat că liderii statelor francofone au preferat să evite organizarea unui vot, pentru a nu afecta legitimitatea viitorului secretar general.

„Noi eram pregătiți și pentru un vot și aveam optimismul clar, cu cifre, că am putea câștiga și prin vot, însă decizia politică a liderilor francofoni a fost să evite votul pentru a nu compromite legitimitatea viitorului secretar general, care ar fi putut fi ales cu 16, 17, 18, 20 de voturi din 53 de state cu drept de vot într-o organizație cu 90 de membri”, a explicat el.

Potrivit fostului premier, România a fost singura candidatură care a atras susținerea unui alt candidat retras din cursă.

De asemenea, Republica Democratică Congo s-ar fi arătat dispusă să își retragă candidatura, cu condiția ca și celelalte state să procedeze la fel, pentru a permite construirea unui consens în jurul candidatului României.

„Din informațiile pe care le-am avut, știm că exista această deschidere și din partea Mauritaniei, însă câtă vreme Rwanda a decis până în ultimul moment să nu retragă candidatura, șefii de stat și de guvern din Francofonie au decis să amâne alegerea secretarului general mai degrabă decât să organizeze un vot”, a explicat Cioloș.

Va candida din nou Dacian Cioloș? Decizia aparține statului român

Întrebat dacă România își va menține candidatura pentru funcția de secretar general al Francofoniei, Dacian Cioloș a precizat că decizia trebuie luată la nivelul autorităților române.

„Asta e o decizie pe care trebuie să o luăm și să o ia, de fapt, statul român, pentru că candidatura aceasta nu e una individuală, sunt candidaturi care sunt prezentate doar de către statele membre și, evident, după tot ce s-a întâmplat la acest summit, am nevoie să am o discuție în primul rând cu domnul președinte, dar și cu Guvernul, cu Ministerul de Externe, ca să luăm această decizie”, a declarat acesta.

Fostul premier consideră că România are în continuare șanse importante de a obține funcția, mai ales dacă va fi introdus principiul rotației geografice.

„Eu personal cred că, așa cum stau lucrurile în momentul de față, cu concluziile cu care s-a încheiat acest summit, rămânem în continuare foarte bine plasați, aș îndrăzni să spun, poate cel mai bine plasați, mai ales dacă se introduce și acest element al rotației geografice”, a afirmat Cioloș.

Acesta a reiterat însă că hotărârea privind continuarea candidaturii aparține statului român.

Câteva sute de mii de lei pentru campania României. Cheltuielile vor fi făcute publice

Dacian Cioloș a anunțat că va prezenta în zilele următoare cheltuielile campaniei pentru conducerea Francofoniei, care au constat în principal în deplasări în statele membre ale organizației.

„E vorba de câteva sute de mii de lei, o să publicăm mai precis și datele cu cheltuielile, dar și consecințele acestei campanii”, a declarat fostul premier.

Acesta a susținut că deplasările efectuate în cadrul campaniei au permis României să reia contacte diplomatice cu state în care nu are reprezentare sau cu care relațiile au fost limitate în ultimele decenii.

„Dincolo de această campanie pentru alegerea secretarului general, deplasările acestea în multe zone și state unde România nu are reprezentare diplomatică și de unde România e absentă de mai mulți ani sau chiar mai multe decenii, această campanie a prilejuit și relansarea unor contacte cu state care devin importante pentru România și pentru diplomația românească în contextul actual”, a explicat Cioloș.

El a afirmat că rezultatele acestor contacte ar putea deveni vizibile anul viitor, indiferent dacă România va continua sau nu candidatura.

„O să vedeți, cu sau fără continuarea candidaturii, anul viitor lideri politici din Africa sau din Asia care vor veni în vizită în România sau vizite făcute de reprezentanța diplomației din România în unele din aceste state”, a declarat fostul premier.

Cioloș a subliniat că efortul diplomatic și financiar al campaniei ar putea avea efecte pozitive și asupra relațiilor externe ale României.

Nicușor Dan a apreciat campania desfășurată de Dacian Cioloș

Cele 53 de state și guverne membre cu drepturi depline ale Francofoniei nu au reușit să ajungă la un consens privind desemnarea unuia dintre cei patru candidați aflați în cursa pentru funcția de secretar general.

În aceste condiții, Louise Mushikiwabo, actuala secretară generală a organizației, își va continua mandatul încă un an.

După amânarea alegerii, Dacian Cioloș a declarat că „este o zi foarte tristă, care riscă să lase urme adânci pe care încă nu le putem anticipa”.

La rândul său, președintele Nicușor Dan a apreciat că Dacian Cioloș a desfășurat o campanie foarte bună, iar candidatura sa a demonstrat că România dispune de capacitatea, abilitățile și cunoștințele necesare pentru a organiza campanii de anvergură internațională.

Editor : Ș.A.