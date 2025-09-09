Live TV

Cât a plătit Guvernul pentru zborurile oficiale ale foștilor premieri Ciucă și Ciolacu, între 2021 - 2025. Sumele au fost desecretizate

Data actualizării: Data publicării:
avion tarom
Foto: Profimedia Images

Guvernul a desecretizat sumele pe care le-a plătit pentru a închiria avioane de la Tarom pentru vizitele oficiale ale foștilor premieri Nicolae Ciucă şi Marcel Ciolacu în ultimii ani. În total, în perioada decembrie 2021 - februarie 2025, TAROM a încasat de la Guvern aproape 4 milioane de lei pentru 11 zboruri charter destinate deplasărilor oficiale ale celor doi premieri, în medie 362.889 lei / deplasare.

Potrivit BoardingPass, Nicolae Ciucă a ales avioanele Tarom pentru nouă vizite oficiale, efectuate între decembrie 2021 şi martie 2023, în Europa, Africa de Nord şi Orientul Mijlociu.

Nota de plată pentru închirierea avioanelor de la compania aeriană de stat este de aproape 2,65 milioane de lei. Pe lângă aceste zboruri neregulate, fostul premier a mai utilizat de patru ori avioane militare pentru vizite oficiale în Grecia, Bulgaria şi Republica Moldova.

În cazul lui Marcel Ciolacu, între iunie 2023 şi februarie 2025, acesta a efectuat 21 de vizite oficiale în afara României, dintre acestea, 11 fiind asigurate cu avioane ale Forţelor Aeriene Române.

Pentru alte opt deplasări, s-au folost zboruri regulate, iar avioane Tarom au fost închiriate doar de două ori: în Emiratele Arabe Unite şi Qatar - 917.113,68 lei şi Turcia - 432.278,44 lei.

„În total, în perioada decembrie 2021 - februarie 2025, TAROM a încasat de la Guvern aproape 4 milioane de lei pentru 11 zboruri charter destinate deplasărilor oficiale ale celor doi premieri, în medie 362.889 lei / deplasare”, mai transmite BoardingPass.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
1
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
sticle de plastic pe plaja
3
„Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care...
profimedia-1034794824
4
„Operațiunea Tensiune Joasă”. Mărturia unui muncitor de la fabrica Hyundai despre raidul...
mercenari romani aeroport
5
Ministrul Apărării: Cei din DGIA care au știut că militarii români luptă în Congo nu vor...
FOTO A ajuns ”de nerecunoscut” după ce și-a stors un coș: ”Imaginile sunt oribile”
Digi Sport
FOTO A ajuns ”de nerecunoscut” după ce și-a stors un coș: ”Imaginile sunt oribile”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Maia Sandu cu mâna la piept
Maia Sandu dezvăluie, într-un discurs istoric în Parlamentul...
Proiectile obuze 155mm
Rheinmetall a deschis cea mai mare fabrică de proiectile de 155 mm...
femeie pleaca cu valiza spre avion
Cazul angajaților care făceau cursuri la Nisa, pe bani publici...
Steaguri România - UE - NATO
Ce arată cel mai recent sondaj de opinie în privința apartenenței...
Ultimele știri
Campus Media TV rămâne o voce puternică în presa românească: peste 2,2 milioane de ascultători zilnic pe frecvențe
Proteste anticorupție soldate cu morți în Nepal: Premierul a demisionat. Revolta „Generaţiei Z” continuă
Primăria Capitalei nu poate identifica șoferii care nu plătesc tariful de parcare. Gaură în buget de peste 700 de milioane de lei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ministrul finanțelor, Marcel Boloș și premierul Marcel Ciolacu, la Palatul Victoria.
Scandalul declarațiilor Boloș-Ciolacu privind deficitul. Zamfir: Ministrul trebuia să-și dea demisia. Fenechiu: Exista valul suveranist
dragos pislaru face declaratii
Cum încearcă primarii să-și favorizeze proiectele pe bani europeni. Pîslaru: „Zbârnâie telefoanele. Promit voturi la alegeri”
dragos pislaru
Voucherele pentru alimente, blocate în birocrație: vechile carduri pentru vulnerabili nu puteau fi reîncărcate. Când se virează banii
dragos pislaru face declaratii
Scandalul Boloș-Ciolacu. Ministrul Fondurilor UE: „S-a aruncat cu bani din elicopter. Un dezastru. Comisia Europeană nu avea încredere”
Maşini pregătite de casare la sediul Remat din Bucureşti, pe 15 martie 2018.
Guvernul ar putea adopta joi HG pentru Programul Rabla. Diana Buzoianu: „Așteptăm toate avizele”. Când va fi lansat
Partenerii noștri
Pe Roz
Catherine Zeta-Jones, aspru criticată după gluma făcută la tv despre un fan de 12 ani: "E atât de dezgustător...
Cancan
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
Fanatik.ro
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Alcaraz a petrecut cu șampanie și fotomodele după succesul de la US Open. Unde s-a distrat spaniolul și cine...
Adevărul
Motivele pentru care mulți generali români sunt fani Călin Georgescu. Adevărul incomod spus de un expert...
Playtech
Când intră bursele elevilor pe card în noul an școlar. Data până la care se trimit listele de beneficiari
Digi FM
Un bărbat rămas blocat într-un lift din Germania, eliberat după patru zile. Autorităţile spun că a fost...
Digi Sport
Au rămas "mască"! Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători ce prim 11 va intra pe teren cu Cipru
Pro FM
Prietenii lui Britney Spears, îngrijorați de condițiile în care locuiește: „Casa ei este o harababură. Nu...
Film Now
Un debut global impresionant. „The Conjuring: Last Rites” înregistrează cifre excelente pentru franciză, la...
Adevarul
Merită să cumperi vechime în muncă? Pensia socială este cu 268 de lei mai mare decât asigurarea retroactivă
Newsweek
Pensionar trecut la „limită de vârstă&quot;: pensie 6.000 lei/luna și 5.000 lei bonus. Cât a lucrat?
Digi FM
Țara în care Crăciunul a fost devansat la 1 octombrie. Președintele spune că apără "dreptul la fericire"
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Ce a răspuns Julia Roberts când i s-a cerut să numească șapte persoane pe care le-ar invita în oraș...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea