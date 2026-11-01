Live TV

Cât ar fi costat, de fapt, blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis. Ciolacu: A fost cumpărată din Istanbul

Data actualizării: Data publicării:
blana docuz
Sursa: captură video
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Fostul premier Marcel Ciolacu vine cu precizări privind etola de blană purtată de partenera sa, Sorina Docuz, la botezul fiului lui Alfred Simonis de la Timișoara. El contrazice estimările din presă, potrivit cărora haina de blană ar fi costat 10.000-15.000 de euro și spune că, de fapt, a fost cumpărată de la Istanbul cu 500 de euro.

În această seară, fostul premier venit cu precizări pentru pentru Digi24, trimițând inclusiv fotografii cu magazinul din Istanbul de unde a fost cumpărată etola, inclusiv cu cartea de vizită a respectivului magazin, pe care scrie că este situat în Marele Bazar din Istanbul.

Ciolacu a mai spus că magazinul și-ar fi făcut apoi reclamă cu imaginea celor doi.

Controversa vine după ce mai mulți lideri importanți ai PSD au participat la o petrecere de botez organizată la Timișoara de președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, care și-a creștinat cel de-al treilea băiat. Nașul copilului este chiar președintele PSD, Sorin Grindeanu. La evenimentul cu sute de invitați a cântat și celebrul artist italian Al Bano.

Printre invitați s-au numărat fostul premier Marcel Ciolacu, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, Claudiu Manda și Paul Stănescu. La petrecere au participat și actuali sau foști miniștri, printre care Alexandru Rogobete, Florin Manole și Alexandru Rafila.

După apariția imaginilor de la botez, au apărut și critici din rândul opoziției. Voci din PNL și USR au criticat ținutele scumpe și i-au numit pe participanții din PSD „socialiști de caviar”.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Distanță pentru construcții între vecini. Foto Getty Images
1
La ce distanță de gardul vecinului poți construi o anexă în curte. Când ai nevoie de...
profimedia-1147848686
2
Criză în Polonia: ambasadorii din România și China au demisionat. Președintele se...
G20 Foreign Ministers
3
Serghei Lavrov, deranjat de prezența Poloniei la G20. SUA au depus o moțiune ca Varșovia...
ID228894_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Florin Manole, despre majorarea salariilor demnitarilor: Pentru a aduce echitate în...
Cetățeni ruși
5
Orașul în care merg rușii care vor să descopere cum se trăiește dincolo de graniță: „Nu...
Neverosimil: s-a dus să ceară un loc de muncă și a plecat cu o mașină de 3 milioane de euro! Ce a urmat e de film
Digi Sport
Neverosimil: s-a dus să ceară un loc de muncă și a plecat cu o mașină de 3 milioane de euro! Ce a urmat e de film
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tinute psd botez simonis
Critici din PNL și USR față de ținutele scumpe de la botezul fiului lui Simonis: „Dacă le pui la un loc, poţi face indexarea pensiilor”
TIMISOARA - INAUGURARE TERMINAL SCHENGEN - 29 MAR 2024
Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
psd inquam photos
PSD îl acuză pe Ilie Bolojan de eșecul austerității, după noile date Eurostat: „Românii au fost chinuiți degeaba”
Alfred Simonis.
PSD se oferă să susțină candidatul PNL la Primăria Timișoara. Condiția pusă de Alfred Simonis
Alfred-Simonis_avatar_1703153769
Simonis, despre dosarul DNA privind banii pe care Primăria Timișoara trebuia să-i dea Colterm: în loc să dubleze suma, a plătit datorii
Recomandările redacţiei
steagul sua in vant
Cum poate fi afectată România de rezultatul alegerilor din SUA. Fost...
U.S. CHINA XI JINPING STATE VISIT ARRIVAL
SUA și China se pregătesc pentru o nouă rundă a războiului economic...
ploaie
Un ciclon mediteraneean se apropie de România. Sunt așteptate ploi...
petrisor peiu inquam george calin
AUR pregătește o moțiune simplă împotriva ministrului Finanțelor pe...
Ultimele știri
Bolojan: Dacă Guvernul Niculescu va avea derapaje în administrarea țării, PNL le va taxa
Corespondență din SUA: Mizele alegerilor de la jumătatea mandatului. Scrutinul este și un test de popularitate pentru Trump
Accident grav în Iași: un microbuz cu 20 de persoane s-a răsturnat. Sunt 9 victime, dintre care o tânără de 27 de ani a fost intubată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Se întoarce roata norocului pentru 3 zodii. Până pe 8 noiembrie 2026, primesc șanse pe care le credeau...
Cancan
Prognoză Sărbători | Vreme ciudată în București de Crăciun și de Revelion, potrivit meteorologilor EaseWeather
Fanatik.ro
A vorbit cu lacrimi în ochi despre omul care l-a dezamăgit la Dinamo: „Meseria lui este să distrugă”
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
„7 din 7, cifrul Științei!” Cronica lui Marius Mitran după victoria campioanei cu FC Botoșani: „Universitatea...
Adevărul
Efectul alegerilor din Bulgaria. Cum ar putea bloca noua putere de la Sofia dosare vitale pentru România
Digieconomic
Când trebuie declarați la ANAF banii obținuți din vânzări pe Vinted, OLX și alte platforme. Explicațiile unui...
Digi FM
"Am decis să sărbătoresc viața". Alina Pușcău, după ultima cură de chimioterapie: "A fost incredibil de greu"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nicolae Stanciu, OUT! Își pregătește bagajele pentru marea revenire, după 10 ani
Pro FM
Dana Nălbaru a împlinit 50 de ani și a primit un cadou neobișnuit de la cei trei copii: "Mi-am dorit doar...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Unul dintre cele mai iubite seriale polițiste, anulat după 20 de sezoane. Actrița care a aflat cu 90 de...
Adevarul
Povestea iluzionistului Harry Houdini, copilul sărac din Budapesta care a devenit regele evadărilor în...
Newsweek
Florin Manole zice ce se întâmplă cu 2.200.000 pensii recalculate greșit. Unii pensionari au pierdut 2.100 lei
Digi FM
De ce se înmoaie murăturile în borcan. Greșelile care le strică textura și cum le păstrezi crocante
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Reacția unui câine când celălalt patruped al familiei are o criză de epilepsie. Imaginile sunt virale: „Mi-au...
Film Now
A fost criticată pentru siluetă, acum parcă a întinerit! Soția lui Pierce Brosnan, superbă într-o rochie...
UTV
Laura Cosoi a ajuns la casa Adelei Popescu de la Șușani. Cum și-au petrecut timpul cele două vedete, în timp...