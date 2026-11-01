Cât ar fi costat, de fapt, blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis. Ciolacu: A fost cumpărată din Istanbul

Fostul premier Marcel Ciolacu vine cu precizări privind etola de blană purtată de partenera sa, Sorina Docuz, la botezul fiului lui Alfred Simonis de la Timișoara. El contrazice estimările din presă, potrivit cărora haina de blană ar fi costat 10.000-15.000 de euro și spune că, de fapt, a fost cumpărată de la Istanbul cu 500 de euro.

În această seară, fostul premier venit cu precizări pentru pentru Digi24, trimițând inclusiv fotografii cu magazinul din Istanbul de unde a fost cumpărată etola, inclusiv cu cartea de vizită a respectivului magazin, pe care scrie că este situat în Marele Bazar din Istanbul.

Ciolacu a mai spus că magazinul și-ar fi făcut apoi reclamă cu imaginea celor doi.

Controversa vine după ce mai mulți lideri importanți ai PSD au participat la o petrecere de botez organizată la Timișoara de președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, care și-a creștinat cel de-al treilea băiat. Nașul copilului este chiar președintele PSD, Sorin Grindeanu. La evenimentul cu sute de invitați a cântat și celebrul artist italian Al Bano.

Printre invitați s-au numărat fostul premier Marcel Ciolacu, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, Claudiu Manda și Paul Stănescu. La petrecere au participat și actuali sau foști miniștri, printre care Alexandru Rogobete, Florin Manole și Alexandru Rafila.

După apariția imaginilor de la botez, au apărut și critici din rândul opoziției. Voci din PNL și USR au criticat ținutele scumpe și i-au numit pe participanții din PSD „socialiști de caviar”.

Editor : M.B.