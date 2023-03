Cât câștigă un pensionar „special” reangajat la stat. „Eu personal nu fac altceva decât să respect legile”

Cei mai mulți dintre pensionarii „speciali” care sunt și angajați ai statului cred că nu au greșit cu nimic. Toți spun că legea le dă dreptul să cumuleze pensiile cu salariile. Ambele venituri sunt foarte mari.

Pensie de aproape 8.400 de lei pe lună, dar și un salariu de circa 10.000 de lei. Este cazul unui fost angajat în cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Brăila, care acum e secretat de stat la Ministerul Muncii. Cumulat, pe an, câștigă aproape 221.000 de lei. Spune că, dacă legea îi permite, nu face altceva decât să o respecte.

Florin Sergiu Dobrescu, secretar de stat Ministerul Muncii: Las la latitudinea Parlamentului să stabilească, mă supun, sunt cetățean, mă supun legilor. Știu problema socială, am și eu părinți care sunt pensionari, dar eu personal nu fac altceva decât să respect legile.

Reporter: Dumneavoastră primiți și o pensie și un salariu.

Florin Sergiu Dobrescu: Sunt la volan, sunt în trafic, am eu handsfree-ul, dar vreau să fiu și atent, văd că a și început ploaia...

De salariu și pensie specială se bucură și directorul Cancelariei Prefecturii de la Mehedinți. În total, 12.700 de lei lunar.

Reporter: Sunteți cumva directorul Cancelariei Prefecturii de la Mehedinți?

Vintilă Ion, director Cancelarie Prefectura Mehedinți: Da.

Reporter: De când sunteți director?

Vintilă Ion: De anul trecut, din luna ianuarie.

Reporter: Sunteți și pensionar, primiți o pensie din partea MAI?

Vintilă Ion: Da.

Reporter: Cam cât primiți pe lună, dacă puteți să-mi spuneți?

Vintilă Ion: Eu... cum să vă spun... cuantumul e al meu, e confidențial și nu sunt obligat să-l fac public și se poate lua din declarația de avere.

O pensie asemănătoare are și un director din cadrul Ministerului Economiei, fost angajat în Ministerul de Interne. Contactat de jurnaliștii Digi24, acesta a spus că nu consideră că pensia de aproape 8.400 de lei, pe care o încasează lună de lună este specială.

Sorin-Gabriel Vlad, director în Ministerul Economiei: Nu am pensie specială, am pensie de serviciu. Eu am fost încadrat în urma unui concurs pe care l-am promovat. Am participat la concurs, totul absolut legal.

O situație similară regăsim și la Secretariatul General al Guvernului. Pe lângă pensia de peste 11.800 de lei, un inspector guvernamental are venituri din salarii de aproape 4.700 de lei lunar. Pe an, câștigurile cumulate se ridică la 197.952 lei. Oficialul nu a răspuns la telefon pentru un punct de vedere.

