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Exclusiv Cât crede Ludovic Orban că ar putea supraviețui guvernul Luca Niculescu și de ce parlamentarii AUR sunt cheia

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Ludovic Orban.
Ludovic Orban. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
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Ludovic Orban a criticat, joi, în direct la Digi24, componența noului guvern, despre care a afirmat că nu răspunde nevoilor României. Fostul premier consideră că Executivul ar putea rămâne în funcție până în 2028, în condițiile în care PNL și USR ar avea dificultăți în a susține o moțiune de cenzură fără voturile AUR. Orban a criticat și posibilitatea ca liberalii să contribuie la învestirea unui guvern PSD, avertizând că o astfel de decizie le-ar îngreuna ulterior activitatea în opoziție.

„Ăsta e un guvern care nu este ceea ce are nevoie România în momentul de față”, a declarat Ludovic Orban, în exclusivitate la Digi24.

Întrebat cât timp crede că va rezista noul Executiv, fostul premier a explicat că situația politică ar putea face dificilă înlăturarea acestuia printr-o moțiune de cenzură, având în vedere configurația opoziției parlamentare.

„E greu de spus, pentru că în opoziție vor fi Partidul Național Liberal, USR și AUR. Va fi foarte complicat pentru PNL și USR să depună moțiuni de cenzură, pentru că s-ar asocia cu AUR în astfel de moțiuni de cenzură. Nici nu poți să votezi moțiuni de cenzură inițiate de AUR. De fapt, AUR nici n-are semnăturile necesare ca să inițieze moțiuni de cenzură, dar ca să dea jos guvernul ar avea nevoie de voturile AUR, ceea ce pune într-o situație politică destul de complicată acțiunea de opoziție”, a explicat Orban.

„Pe de altă parte, vreau să evidențiez totuși un lucru care este de bun-simț: Partidul Național Liberal a anunțat prin vocea președintelui că nu intră la guvernare și că va trece în opoziție și că va ține doar șase luni moratoriu, probabil până se adoptă legea bugetului de stat, în care e nevoie de o majoritate parlamentară pentru adoptarea legii bugetului de stat. Dar după aia va fi foarte greu să se plaseze în opoziție, pentru că foarte multă lume va zice: «Băi, de ce criticați voi guvernul ăsta? Că voi ați contribuit la învestirea guvernului»”, a spus acesta.

Ludovic Orban a continuat criticile la adresa componenței Executivului, susținând că un guvern tehnocrat ar fi reprezentat o situație diferită.

„Guvernul ăsta chiar e o sfidare, adică nu poți să votezi. Una era să fie un guvern tehnocrat, alta era să fie un guvern cu niște oameni mai decenți, mai spălați. Dar ăsta e un guvern PSD nefrecventabil, de nevotat”, a afirmat fostul premier.

Întrebat dacă noul guvern ar putea rămâne în funcție până în 2028, Orban a răspuns că PSD are capacitatea de a-și construi o majoritate parlamentară.

„PSD se pricepe să adune voturi. (...) E posibil să supraviețuiască până în 2028, mai ales că e foarte complicat pentru PNL și USR să dărâme guvernul fără să se compromită prin colaborarea cu AUR, așa cum a făcut PSD”, a declarat el.

În acest context, Ludovic Orban a susținut că social-democrații nu ar trebui să solicite sprijinul PNL.

„PSD trebuie trimis la AUR să ia voturi. Trebuie trimis la parlamentarii POT, SOS sau ăia care au plecat din POT și SOS, să se ducă să ia voturi pentru învestirea guvernului. Să se ducă acolo să adune voturi. De ce să cerșească voturi de la Partidul Național Liberal? Să pună Partidul Național Liberal în situația de a vota un guvern PSD”, a mai spus Orban.

Editor : Ș.A.

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