Fostul preşedinte Traian Băsescu a respins ideea conform căreia Lucian Pahonţu, şeful Serviciului de Protecţie şi Pază (SPP), pe care el l-a numit în funcție în urmă cu peste 20 de ani, ar fi de neînlocuit.

Traian Băsescu a afirmat, luni seară, la TVR, că menţinerea aceloraşi şefi la Serviciul de Informaţii Externe (SIE) şi la SPP este o greşeală, arătând că Nicuşor Dan ar fi trebuit să vină cu „echipa” sa.

Despre Lucian Pahonţu, Traian Băsescu a spus că nu este de neînlocuit.

„Mi l-a recomandat Ministerul de Interne şi a făcut foarte bine treaba în mandatul meu. Treaba care o avea de făcut ca şef al SPP-ului. Vi se pare (că e de neînlocuit - n.r.). Schimbarea unui director cum e al SPP-ului e o chestie de până se scrie decretul. Şi semnează preşedintele şi nu mai e”, a declarat fostul şef al statului la TVR, potrivit News.ro.

El a mai spus că nu îşi „dă seama” de ce Lucian Pahonţu este important pentru preşedintele Nicuşor Dan.

„Dar nu-mi dau seama de ce. Nu-mi dau seama de ce. Poate e mulţumit de calitatea serviciului. Adevărul este că SPP-ul a ajuns o structură foarte bine apreciată, inclusiv la extern. Avem însărcinaţi speciali ONU care sunt protejaţi în zone de război de SPP-ul românesc. (...) Acum nici nu poţi, în condiţiile în care nu ai certitudini cu privire la acuzaţiile care i se aduc, să execuţi un om. La Pahonţu e o singură problemă. Problema este că e de mult. Şi enervează pe mulţi că e de 21 de ani acolo”, a declarat fostul şef al statului.

Editor : B.P.