Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat în direct la Digi24 că toxicitatea aerului a crescut duminică în Capitală, în zonele din apropierea incendiului din Sectorul 6, însă valorile înregistrate rămân relativ scăzute, ceea ce înseamnă că ar fi nevoie de o expunere îndelungată pentru a dezvolta probleme de sănătate.

„Am trimis încă din primele momente un laborator al Autorității pentru Protecția Mediului din București, care a monitorizat situația și a transmis valorile medii din oră în oră. Ultimele date, de la ora 17:00, nu indică nicio schimbare semnificativă. Avem, într-adevăr, concentrații care depășesc mediile admise, însă am avut norocul unor condiții meteo favorabile, care au ajutat la dispersia poluanților.

În acest moment, mesajele RO-ALERT trebuie respectate și mențin recomandările de a evita expunerea la aceste valori. Oamenii sunt sfătuiți să nu iasă și să nu petreacă timp în aer liber în zona afectată. Totuși, valorile înregistrate sunt relativ mici. Ele depășesc nivelul unui aer considerat acceptabil, însă ar fi necesară o expunere îndelungată pentru a putea apărea probleme de sănătate.

Mesajele RO-ALERT trebuie respectate în continuare, iar populația este sfătuită să evite statul în aer liber în zona respectivă, cel puțin în următoarele ore”, a declarat Diana Buzoianu, duminică, în direct la Digi24.

Un incendiu puternic a izbucnit la un depozit din Sectorul 6 al Capitalei, situat pe Bulevardul Iuliu Maniu. Zeci de pompieri au intervenit pentru stingerea flăcărilor. Autoritățile au emis și un un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă.

Citește și: VIDEO&FOTO Incendiu puternic în Capitală: arde un depozit din sectorul 6. Risc de prăbușire, pompierii din interiorul clădirii au fost retrași

Editor : A.G.