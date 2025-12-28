Live TV

Exclusiv Cât de toxic este aerul din Capitală, după incendiul din Sectorul 6. Explicațiile Dianei Buzoianu

Data actualizării: Data publicării:
2025-12-28-0376
Incendiu izbucnit la un depozit de pe bulevaradul Iuliu Maniu din București, 28 decembrie 2025. Inquam Photos/ George Călin

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat în direct la Digi24 că toxicitatea aerului a crescut duminică în Capitală, în zonele din apropierea incendiului din Sectorul 6, însă valorile înregistrate rămân relativ scăzute, ceea ce înseamnă că ar fi nevoie de o expunere îndelungată pentru a dezvolta probleme de sănătate.

„Am trimis încă din primele momente un laborator al Autorității pentru Protecția Mediului din București, care a monitorizat situația și a transmis valorile medii din oră în oră. Ultimele date, de la ora 17:00, nu indică nicio schimbare semnificativă. Avem, într-adevăr, concentrații care depășesc mediile admise, însă am avut norocul unor condiții meteo favorabile, care au ajutat la dispersia poluanților.

În acest moment, mesajele RO-ALERT trebuie respectate și mențin recomandările de a evita expunerea la aceste valori. Oamenii sunt sfătuiți să nu iasă și să nu petreacă timp în aer liber în zona afectată. Totuși, valorile înregistrate sunt relativ mici. Ele depășesc nivelul unui aer considerat acceptabil, însă ar fi necesară o expunere îndelungată pentru a putea apărea probleme de sănătate.

Mesajele RO-ALERT trebuie respectate în continuare, iar populația este sfătuită să evite statul în aer liber în zona respectivă, cel puțin în următoarele ore”, a declarat Diana Buzoianu, duminică, în direct la Digi24. 

Un incendiu puternic a izbucnit la un depozit din Sectorul 6 al Capitalei, situat pe Bulevardul Iuliu Maniu. Zeci de pompieri au intervenit pentru stingerea flăcărilor. Autoritățile au emis și un un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă.

Citește și: VIDEO&FOTO Incendiu puternic în Capitală: arde un depozit din sectorul 6. Risc de prăbușire, pompierii din interiorul clădirii au fost retrași

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russia Ukraine War
1
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de...
Digi 24_2025_12_27_10_22_11
2
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte...
mirabela gradinaru
3
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating...
ooo
4
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a...
Kim Jong Un
5
Kim Jong Un: Coreea de Nord și Rusia au „împărțit sângele, viața și moartea” în războiul...
Secretul ”revoltător” din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Nu-mi vine să cred”
Digi Sport
Secretul ”revoltător” din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Nu-mi vine să cred”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oameni cu umbrele pe lapovita
Vreme rea în toată țara. Ministerul Mediului a convocat comitetul pentru situații de urgență
15 decembrie 2025. Gyozo Baghiu, Inquam Photos
Grindeanu: PSD nu o mai susține pe Diana Buzoianu. Dacă ar mai fi o moțiune simplă, am vota la fel
ID319341_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Ilie Bolojan, despre votul PSD împotriva Dianei Buzoianu: „E greu să faci echipe când oamenii se porcăiesc între ei”
FOTO_ROMSILVA_LEMNE_PENTRU_FOC
Prețul de referință al lemnului ar putea crește de la 1 ianuarie 2026. Măsura nu are impact direct asupra prețului plătit de populație
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședință a Coaliției, azi, de la ora 15:00: PSD continuă să ceară demiterea Dianei Buzoianu. Ce alte subiecte de dispută sunt pe agendă
Recomandările redacţiei
augustin zegrean
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Rusia a găsit care e „principalul obstacol în calea păcii”: Europa...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_23_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind pensiile...
Rachete Taurus
Membrii Bundestagului solicită furnizarea de rachete Taurus către...
Ultimele știri
Armistițiu Rusia - Ucraina la centrala Zaporojie pentru repararea liniilor electrice: Eforturi de prevenire a unui accident nuclear
Iranul a lansat trei sateliţi de la o bază din Rusia. Teheranul dă asigurări că aceștia sunt strict „de observație”
Întâlnire decisivă la Mar-a-Lago pe tema planului de pace. Volodimir Zelenski și Donald Trump vor vorbi cu liderii europeni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Brigitte Bardot a murit. Ce se știe despre unicul ei fiu, cu care a avut o relație marcată de controverse...
Cancan
Ce a apărut în fața porții lui Ion Drăgan, chiar înainte de înmormântare. Imaginile VIDEO au fost surprinse...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă la hotelul deținut de Simona Halep chiar înainte de Revelion. Mesajul transmis de...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Ce cadou de 32 de milioane de euro a primit soția româncă a lui Piero Ferrari. Romina Gingașu, răsfățată la...
Adevărul
Cât de sigur este să faci afaceri cu Putin așa cum vor apropiații lui Trump? „Rusia nu este nici El Dorado...
Playtech
Reparația acoperișului la bloc: cine plătește și ce drepturi au proprietarii, conform legii
Digi FM
Durere de nedescris pentru o creatoare de conținut. Două dintre fiicele ei au murit subit, la un an distanță...
Digi Sport
FOTO ”Hulk” din România: ”Așa mi-au spus”. Cine l-a ajutat să devină o ”bestie”: ”Făceam foarte multe greșeli”
Pro FM
Dezvăluiri despre Anna Kournikova și Enrique Iglesias, după nașterea celui de-al patrulea copil al lor...
Film Now
Noi detalii despre moartea lui Michele și Rob Reiner. Cei doi s-au stins la câteva minute după atac, potrivit...
Adevarul
„Coaliția de voință”, între ambiție și iluzie. De ce garanțiile de securitate pentru Ucraina rămân...
Newsweek
Vinul alb sau roșu? Ce e mai sigur de băut la pensie de sărbători. Face bine la sănătate
Digi FM
Mirabela Grădinaru, în lacrimi, în emisiunea „La Cină”, după ce a fost întrebată despre cel mai greu moment...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Ultima dorință a lui Glenn Close. Actrița a dezvăluit cum își imaginează finalul vieții: „Acolo vreau să mor...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...